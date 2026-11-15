Cepanim de fallecidos inciia el 16 de noviembre: así será el orden para reclamar el beneficio

A partir de este lunes 16 de noviembre, los cónyuges sobrevivientes de personas beneficiarias fallecidas de los Certificados de Pago Negociables (Cepanim) podrán iniciar el proceso para reclamar los fondos, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El procedimiento se desarrolla de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 506, que establece quiénes pueden reclamar estos beneficios cuando el titular original ha fallecido y fija un orden de prioridad.
En primer lugar se encuentra el cónyuge sobreviviente, siempre que no exista una separación de cuerpos ni un divorcio decretado mediante sentencia firme.
Las personas que cumplan con esta condición deberán acudir en la fecha y hora asignadas mediante la plataforma habilitada para el proceso. La atención se realizará únicamente con cita previa.
La normativa establece un orden para determinar quién puede acceder al beneficio cuando el titular ha fallecido:
Cónyuge sobreviviente: ocupa el primer lugar, siempre que no exista separación de cuerpos ni divorcio mediante sentencia firme.
Persona con unión de hecho: en segundo lugar, podrá reclamar quien haya mantenido una unión de hecho con el beneficiario fallecido, siempre que esta haya sido debidamente comprobada.
Hijos a cargo: también pueden acceder los hijos que estaban a cargo del beneficiario fallecido, siempre que puedan demostrar esta condición.
Distribución entre hijos: cuando no exista un hijo que estuviera a cargo del beneficiario, el monto será repartido en partes iguales entre los hijos sobrevivientes.
Por el momento, el proceso comenzará con la atención de los cónyuges sobrevivientes, mientras que los demás beneficiarios deberán esperar las etapas correspondientes.