Misterio por la muerte en Madrid del abogado del exgeneral venezolano Pollo Carvajal

El abogado brasileño Nielson de Souza Vilela, quien representó en España al exjefe de la inteligencia militar venezolana Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, fue encontrado muerto en un trastero del edificio donde residía, en la Gran Vía de Madrid.
El hallazgo del cadáver ha generado repercusiones en los círculos judiciales relacionados con el caso venezolano. La información fue reportada por el diario El Tiempo de Bogotá y otros medios de comunicación españoles.
De acuerdo con las primeras informaciones, un familiar alertó a las autoridades después de localizar el cuerpo del abogado, de 40 años, en las instalaciones del inmueble, detalló el rotativo bogotano.
El hallazgo se produjo este jueves 12 de noviembre, aunque la noticia trascendió públicamente este sábado 14 de noviembre, recordó El Tiempo.
¿De qué murió el abogado del ‘Pollo’ Carvajal?
Las circunstancias del fallecimiento de De Souza Vilela todavía no han sido esclarecidas oficialmente.
Fuentes policiales citadas inicialmente por medios españoles señalaron la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Por otra parte, el medio español Vozpópuli difundió una versión que apunta a una posible muerte por causas naturales, basada en información sobre los primeros exámenes forenses.
Hasta el momento, no se han divulgado públicamente resultados definitivos de la autopsia que permitan establecer la causa del fallecimiento.
Tampoco se ha confirmado la existencia de indicios de intervención de terceras personas ni una relación entre la muerte del abogado y su actividad profesional.
¿Quién era Nielson de Souza Vilela?
De Souza Vilela era un abogado brasileño especializado en derecho de extranjería y procesos de extradición. Dirigía el bufete Nielson Vilela Abogacía Internacional, con sede en la Gran Vía de Madrid.
Su cliente más conocido fue Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
El abogado asumió su defensa en España durante el proceso judicial que enfrentó el exgeneral venezolano antes de ser extraditado a Estados Unidos, en julio de 2023.
Carvajal era requerido por la justicia estadounidense por acusaciones relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo. Posteriormente, el exjefe militar venezolano se declaró culpable de cuatro cargos federales ante un tribunal de Nueva York, el 25 de junio de 2025, recordó Euronews.