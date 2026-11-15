Misterio por la muerte en Madrid del abogado del exgeneral venezolano Pollo Carvajal

El abogado brasileño Nielson de Souza Vilela, quien representó en España al exjefe de la inteligencia militar venezolana Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, fue encontrado muerto en un trastero del edificio donde residía, en la Gran Vía de Madrid.

El hallazgo del cadáver ha generado repercusiones en los círculos judiciales relacionados con el caso venezolano. La información fue reportada por el diario El Tiempo de Bogotá y otros medios de comunicación españoles.

De acuerdo con las primeras informaciones, un familiar alertó a las autoridades después de localizar el cuerpo del abogado, de 40 años, en las instalaciones del inmueble, detalló el rotativo bogotano.

El hallazgo se produjo este jueves 12 de noviembre, aunque la noticia trascendió públicamente este sábado 14 de noviembre, recordó El Tiempo.

¿De qué murió el abogado del ‘Pollo’ Carvajal?

Las circunstancias del fallecimiento de De Souza Vilela todavía no han sido esclarecidas oficialmente.

Fuentes policiales citadas inicialmente por medios españoles señalaron la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Por otra parte, el medio español Vozpópuli difundió una versión que apunta a una posible muerte por causas naturales, basada en información sobre los primeros exámenes forenses.

Hasta el momento, no se han divulgado públicamente resultados definitivos de la autopsia que permitan establecer la causa del fallecimiento.