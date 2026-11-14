Fabricar lo imposible:

Este año ha sido enormemente fructífero para la artista y curadora Marisa Caichiolo, fundadora de Building Bridges International Art Foundation en Los Ángeles, California. En 2026, Caichiolo ha desempeñado funciones clave: es cocuradora, junto a Dermis León, del Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia y fue tanto curadora de “DIVERSEartLA” en el marco del LA Art Show en Los Ángeles, como de “Alquimia textil: acto silencioso y procesos lentos” y de “Ella, en foco” (Focus on Her), ambas exposiciones presentadas en el Museo Arte Al Límite (MAAL) de Chile. A su prolífica trayectoria de este año se suma su participación como artista en diversas exposiciones internacionales. En medio de sus traslados y compromisos, El Visitante logró conversar con Caichiolo sobre su experiencia en Venecia y sobre la próxima edición de la Bienal de Casablanca en Marruecos, bajo su dirección curatorial. En diciembre de 2026 se celebrará en Essaouira, la ciudad costera cuyas playas escenificaron el hallazgo del caballo de Troya en la película La Odisea de Christopher Nolan. El arte como diálogo e integración El Visitante: Pronto cierra la Bienal de Venecia con tu cocuraduría del pabellón chileno. ¿Cómo ha sido la experiencia? Marisa Caichiolo: Este trabajo me permitió ampliar mi panorama sobre el ecosistema internacional del arte. Trabajar con los gobiernos es un proceso muy formalista y, diría, hasta conservador. Sin embargo, el pabellón chileno ha sido uno de los más visitados de la bienal, figurando en la lista de los diez mejores para diversas revistas y críticos internacionales. Este domingo, 15 de noviembre, estaré en Venecia para ofrecer la última visita guiada al pabellón, justo antes de inaugurar la Bienal de Casablanca 2026 en diciembre. Un puente entre continentes EV: ¿Cómo se originó tu vínculo con la Bienal de Casablanca? MC: Inicialmente, a través de la Fundación Maroc Premium de Marruecos y de Mostapha Romli, fundador y actual director de la bienal. Entre 2014 y 2015 integré la residencia artística de IFITRI en Marruecos, una plataforma centrada en artistas internacionales y en el intercambio con el Medio Oriente y África. Luego, en 2016, asumí la curaduría del pabellón latinoamericano de la bienal. Esta edición de 2026 me tiene como curadora y directora artística general.

Dignificar la práctica artística y a la comunidad

EV: En esta edición, además de las exposiciones, destacan los diálogos entre artistas y el trabajo con el territorio. MC: Así es. Me interesa mucho propiciar una conversación real entre artistas latinoamericanos y africanos en torno al acceso desigual al diálogo global y la representación en circuitos internacionales. Apostamos a que los artistas vengan a producir obra en Essaouira; no solo para dialogar, sino también para transformar su experiencia y enriquecer el arte contemporáneo con la cultura local: sus textiles, cerámica y demás medios y técnicas. Las mesas redondas abordarán las tendencias actuales del arte, así como los paralelos entre las escenas africanas y latinoamericanas. Participarán curadores y directores de renombrados centros de arte en Francia, España y Senegal. La bienal apuesta por la integración y el desafío colectivo. El tema central se titula “Fabricar lo imposible”. Ello se traduce en la voluntad de crear lo impensable desde la resistencia, de dignificar al artista y a la comunidad y de trabajar desde la utopía.

Essaouira como epicentro creativo EV: ¿Cuál será la dinámica expositiva? MC: Al igual que en ediciones anteriores, organizamos residencias de creación previas para que los artistas lleguen a la inauguración con obra inédita. Este año reuniremos a 90 artistas invitados, en su mayoría provenientes de Medio Oriente y África, además de una nutrida presencia europea y latinoamericana. De Latinoamérica participan 23 artistas seleccionados en dos grupos: una selección del festival Pange de videoarte y otra por invitación directa.

Los artistas latinoamericanos invitados a la Bienal de Casablanca son: Los argentinos Chiachio & Giannonne, Joaquín Fargas, Andrea Juan, Tadeo Muleiro y Alejandro Thornton. Los mexicanos Mónica Arreola, Mely Barragán, Alfredo De Stefano, Marco Ramírez (ERRE) y Betsabeé Romero. Los chilenos Philip Klawitte, Daniel Reyes León y Eugenia Vargas Pereira. Los colombianos Iván Castiblanca, Carlos Castro y Ricardo Cabrera. Las peruanas Grimanesa Amorós, Carolina Baz y Lolo Ostia. El brasileño Rodrigo Petrella. El panameño Humberto Velez. El estadounidense-mexicano Davis Birks. La mexicano-estadounidense Irma Sofía Poeter. El mexicano-colombiano Mareo Rodríguez.

La ruta artística recorrerá varias sedes dentro y fuera de Essaouira. Tendremos las residencias de creación IFITRI en las afueras de la ciudad y el espacio de producción internacional vinculado a la Fundación Marroquí. El Instituto Francés exhibirá las obras de videoarte del Festival Pange, con 13 artistas de 11 países latinoamericanos. También contamos con numerosas galerías en Essaouira, con el espacio del Consulado de Dinamarca y con sedes históricas en la Medina y en el Centro Histórico. Queremos activar por completo la ciudad con un circuito de diez espacios. El núcleo de la Bienal no radicará tan solo en el producto final —es decir, en las obras en sí—, sino también en los diálogos e intercambios entre artistas de diferentes disciplinas, sobre todo aquellos provenientes de Marruecos.

Arte en tiempos de incertidumbre EV: ¿Cuándo inaugura la bienal?

MC: La inauguración se extenderá del 10 al 12 de diciembre. Como te decía, ofreceremos residencias de artistas consolidados, como Romero, Castilblanco y Vélez, entre otros. A partir del fin de semana de apertura, la exposición se mantendrá un mes. Habrá incluso producción artística in situ durante la inauguración. Pero lo fundamental es la red de colaboraciones tejida en esta edición experimental de resistencia, fiel al título de la bienal. En tiempos de guerra e incertidumbre, reunir artistas de Europa, África, Latinoamérica y Asia genera un frente común de esperanza. En suma, la Bienal de Casablanca 2026 se proyecta como un espacio dinámico de diálogo y creación donde lo imposible se convierte en realidad a través del arte y la convivencia intercultural. Su verdadero eje será el intercambio entre artistas y comunidades de Essaouira, una ciudad donde conviven judíos, musulmanes y católicos en paz.