Panamá vs. Curazao: Horario, estadio y dónde ver el partido camino al Final Four

Llegó el día en el que Panamá y Curazao se juegan el boleto para el Final Four de la Liga de Naciones 2026-2027 y el pase a la Copa Oro 2027 . Este domingo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. (hora local), ambos conjuntos se verán las caras en el estadio Rommel Fernández.

El encargado de impartir las órdenes en este partido de alto voltaje será el árbitro mexicano, Marco Antonio Ortiz. El cuerpo arbitral estará complementado por sus compatriotas Christian Kiabek Espinosa y Michel Morales. Mientras que en el cuarto árbitro estará el también mexicano Jorge Camacho.

El combinado panameño jugará de rojo para este enfrentamiento de vuelta ante Curazao. Hay que recordar que Panamá tiene que ganar si o si para acceder a la siguiente fase. Un empate 1-1 o superior, le daría la clasificación a los rivales. Mientras que un empate a cero en los 90 minutos reglamentarios forzaría el partido a los tiempos extras.

El partido, que está pactado para las 6:00 p.m. (hora local en Panamá) y podrá ser visto a través de los canales de TVMAX Deportes y RPC TV.

Se espera que Thomas Christiansen salga con toda su artillería pesada para este compromiso, en el cual está en juego el pase al Final Four de la Liga de Naciones 2026-2027 y el boleto a la fase de grupos de la Copa Oro 2027.