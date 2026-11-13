Números de crisis: Apenas 2 triunfos de Panamá en 14 partidos este 2026

Por más que para muchos, la selección de Panamá haya un buen partido a nivel táctico y defensivo contra Curazao, lo cierto es que a nivel de resultados no se les está dando las cosas a Thomas Christiansen.

Si bien es cierto que en algunas ocasiones, sobre todo en amistosos, los resultados no son muy tomados en cuenta a la hora de un análisis, en partidos oficiales si son importantes para continuar a la siguiente fase de un certamen.

En estos cuartos de final de la Liga de Naciones, Panamá sacó un empate 0-0 ante Curazao, pero este resultado favorece levemente a los rivales por la ley del gol de visitante. Quitando ese dato de la mesa, el equipo sumó otro partido sin triunfo en este 2026.

Desglosando este dato, de los 14 partidos que ha jugado Panamá, el equipo apenas ha sacado dos triunfos (vs. Sudáfrica y República Dominicana). Esto representa apenas un 14.29% de efectividad en los resultados. De estos duelos, cuatro han sido en partidos oficiales .

Si le ponemos la lupa, estos dos triunfos han sido en duelos amistosos, es decir que en este 2026, Panamá no ha saldado alguna victoria, esto dentro del Mundial 2026 y de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Con el cero contra Curazao los dirigidos por Thomas Christiansen ligaron su cuarto empate consecutivo y suma ocho duelos seguidos sin victoria. Su último triunfo fue el pasado 3 de junio ante los dominicanos en el partido de despedida del equipo previo al Mundial.

En este año calendario, en los 14 juegos disputados, Panamá ha logrado anotar 14 goles, es decir promedia un gol por juego. Además ha encajado 20 anotaciones. Números que llaman poderosamente la atención.

El ‘Talón de Aquiles’ de Panamá ha sido la efectividad y la falta de contundencia en los partidos. El equipo ha sido víctima de esa falta de gol y los resultados hablan por sí solo de ello.

La nueva generación que toca la puerta, con Josué Vergara y Kadir Barría en el ataque, invitan a ilusionar que Panamá podría cambiar ese panorama de cara a gol.

Por otra parte, si nos fijamos en el dato de José Fajardo con la selección, sus números también son preocupantes. Este 13 de noviembre, el delantero de la Universidad Católica cumple exactamente un año calendario sin anotar con la selección.

Su último tanto fue en aquel partido ante Guatemala en El Trébol por las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Fajardo anotó uno de los goles en la victoria in-extremis 2-3 ante los chapines.