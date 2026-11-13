Ley de Presupuesto 2027: Corte Suprema admite demanda presentada por el diputado Ernesto Cedeño

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, contra varios artículos de la Ley de Presupuesto General del Estado para 2027 (Ley No. 563).
El diputado confirmó la admisión del recurso a través de sus redes sociales, donde señaló que la acción legal cuestiona principalmente la reducción de las asignaciones presupuestarias de la Administración de Justicia y el artículo No. 370 de la normativa.
“La demanda de inconstitucionalidad que presenté en contra de varios artículos de la ley de presupuesto fue admitida”, expresó Cedeño.
De acuerdo con el historial de eventos del Sistema Automatizado de Gestión Judicial del Órgano Judicial, el expediente registró el evento de admisión el 12 de noviembre de 2026. La providencia de admisión fue firmada y se procedió a su notificación.
Los cuestionamientos a la Ley de Presupuesto 2027
La demanda presentada por Cedeño cuestiona los artículos 7 y 8 de la Ley 563, relacionados con las asignaciones presupuestarias del Órgano Judicial y el Ministerio Público.
El diputado sostiene que las reducciones presupuestarias a ambas instituciones podrían vulnerar los principios de autonomía e independencia presupuestaria establecidos en la Constitución Política, particularmente en sus artículos No. 2 y No. 214.
Otro de los puntos impugnados es el artículo No. 370, que establece disposiciones para que determinadas entidades estatales y municipios puedan adquirir bienes, servicios técnicos, repuestos y equipos por montos inferiores a un millón de balboas bajo regímenes de excepción o criterios de interés público.
Cedeño cuestiona que esta disposición pueda apartarse de los procedimientos ordinarios de contratación pública y de los principios que rigen las licitaciones.