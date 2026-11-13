Ley de Presupuesto 2027: Corte Suprema admite demanda presentada por el diputado Ernesto Cedeño

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, contra varios artículos de la Ley de Presupuesto General del Estado para 2027 (Ley No. 563).

El diputado confirmó la admisión del recurso a través de sus redes sociales, donde señaló que la acción legal cuestiona principalmente la reducción de las asignaciones presupuestarias de la Administración de Justicia y el artículo No. 370 de la normativa.

“La demanda de inconstitucionalidad que presenté en contra de varios artículos de la ley de presupuesto fue admitida”, expresó Cedeño.