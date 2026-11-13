Embajador Kevin Cabrera: declaraciones de Pete Hegseth sobre el Canal de Panamá se referían a la defensa compartida

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, aclaró que las recientes declaraciones del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, sobre que Estados Unidos controla el Canal junto con Panamá referían estrictamente a la responsabilidad compartida de defensa establecida en los tratados vigentes. Durante una entrevista en el programa Panamá en Directo, el diplomático desestimó las interpretaciones de sectores políticos y columnistas locales, asegurando que las palabras del funcionario estadounidense fueron sacadas de contexto tras enfrentar un fallido proceso de juicio político (impeachment) en Washington.

“La gente de nuevo está buscándole la quinta pata al gato; cuando el secretario de Guerra solo se estaba refiriendo a la obligación que tienen tanto Panamá como Estados Unidos, de acuerdo con los tratados de la seguridad del Canal”, puntualizó Cabrera. La postura del embajador se produce después de que el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, subrayara públicamente que el Canal es de los panameños y es controlado únicamente por el Estado nacional. Al respecto, Cabrera recordó que la soberanía panameña ha sido reiterada en múltiples ocasiones por la administración del presidente Donald Trump, tanto en visitas oficiales como en comunicados de prensa.