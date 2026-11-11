Canciller Martínez-Acha responde a Hegseth: ‘El Canal de Panamá es exclusivamente de los panameños’

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, rechazó las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien aseguró que Washington y el Gobierno panameño “controlan juntos” el Canal de Panamá.

Martínez-Acha sostuvo en declaraciones, que la vía interoceánica pertenece exclusivamente a Panamá y que su administración está bajo la responsabilidad de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Al ser consultado sobre las declaraciones del funcionario estadounidense fue enfático al defender la soberanía nacional sobre la vía interoceánica. “El Canal de Panamá es exclusivamente de los panameños, su soberanía es exclusivamente de Panamá. Y es operado de manera eficiente y administrado de forma correcta por la República de Panamá a través de la Autoridad del Canal de Panamá”, expresó.

El canciller también aclaró que la cooperación que mantiene Panamá con Estados Unidos en materia de seguridad no implica que ese país tenga algún tipo de control sobre el Canal.

“No hay control de ningún país, salvo el nuestro en la administración del Canal de Panamá”, subrayó.

Explicó que Panamá mantiene acuerdos de cooperación en materia de seguridad con diferentes países, orientados a fortalecer la protección de su infraestructura crítica y combatir amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado.

“Nosotros tenemos cooperación en materia de seguridad con muchos países, incluyendo a los Estados Unidos, con el propósito de enriquecer la soberanía marítima, dar protección de nuestra infraestructura crítica y mitigar los riesgos del narcotráfico y el crimen organizado”, indicó.

Sin embargo, precisó que este tipo de colaboración no es exclusiva de Washington. “Pero eso también lo tenemos con otros países, con el Reino Unido, con Corea, con Japón, con Colombia, con España, etc”, agregó.

“El canal es de los panameños y seguirá siendo de los panameños exclusivamente”, enfatizó.