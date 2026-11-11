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Redacción La Estrella de Panamá
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Política
Redacción La Estrella de Panamá
periodistas@laestrella.com.pa
11/11/2026 06:00
Política
EN VIVO
Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este miércoles 11 de noviembre
Radio Panamá
Donde está la información, allí está ‘Panamá hoy’, de ‘Radio Panamá’, aliado estratégico de ‘La Estrella de Panamá’, Este espacio noticioso comienza una nueva etapa con sus presentadores Leonardo Grinspan, Judy Meana y Jorge Mariscal
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El diputado Ernesto Cedeño cuestiona las asignaciones al Órgano Judicial y al Ministerio Público en el Presupuesto General del Estado para 2027.
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Diputado Cedeño demanda Ley de Presupuesto del Estado 2027 de Panamá
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