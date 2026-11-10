Guillermina Mc Donald: una trayectoria que honra al derecho panameño

La vocación por el derecho acompañó a Guillermina Mc Donald desde muy joven. Cuando estudiaba en el Instituto Nacional ya tenía claro el camino que quería seguir: convertirse en abogada. Décadas después, con una trayectoria que supera los cuatro decenios, la profesional recibió un reconocimiento que, según cuenta, llegó de manera inesperada y la llevó a mirar con emoción todo lo que ha construido. La Embajada de Panamá en Costa Rica la distinguió como “Panameña de excepcional trayectoria” durante la ceremonia conmemorativa del 3 de noviembre, realizada en San José, en el marco de las actividades por las fiestas patrias panameñas. La invitación llegó mientras Mc Donald se encontraba de viaje en Brasil. Fue el propio embajador quien la contactó para comunicarle que había considerado homenajearla por su recorrido profesional. “Son esas cosas que uno no espera en la vida. Uno va trabajando sin saber que la gente lo observa a uno”, recordó sobre el momento en que recibió la noticia. La distinción tuvo para ella un significado especial, no solo por el reconocimiento a su carrera, sino también por sus orígenes. Mc Donald es hija de una maestra y de un tapicero colchonero de Colón, una familia de procedencia humilde desde la que comenzó a construir sus aspiraciones. “Mis orígenes son sumamente humildes”, expresó al recordar la emoción que sintió al recibir el homenaje. Su interés por la profesión nació durante la adolescencia. Mientras cursaba estudios en el Instituto Nacional, ya imaginaba su futuro en los tribunales. Entre las referencias que alimentaron aquella aspiración recuerda dos programas de televisión: Perry Mason y Owen Marshall, cuyos protagonistas eran abogados. En ellos encontró una imagen de la profesión que soñaba ejercer. Aunque durante sus estudios universitarios llegó a considerar el derecho laboral, el derecho penal terminó convirtiéndose en su verdadera pasión. Se graduó de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá a los 22 años. Pertenece a la promoción que culminó sus estudios en 1979, aunque la ceremonia formal de graduación se realizó en 1980, después de que sus integrantes decidieran esperar a que sus compañeros completaran sus tesis y sustentaciones.

Una carrera entre la justicia y el compromiso

Su recorrido profesional incluye 17 años y 11 meses en el Ministerio Público, institución a la que ingresó como personera. Durante la dictadura fue separada de su cargo y posteriormente regresó cuando Rogelio Cruz asumió como procurador general de la Nación. Tras su reincorporación, pasó a ocupar una fiscalía de circuito y, a lo largo de los años, asumió distintas responsabilidades, entre ellas las de fiscal de homicidios, fiscal de delitos contra la Administración Pública y fiscal superior. También fue trasladada al interior del país para ejercer como fiscal superior en Coclé y Veraguas. Aquella etapa estuvo marcada por importantes desafíos para el país. Mc Donald recuerda especialmente el período de transición de la dictadura a la democracia y las investigaciones relacionadas con hechos que se consideraban delitos durante ese momento histórico. También destaca la preparación que recibió como fiscal, particularmente en técnicas de interrogatorio e investigación criminal, conocimientos que contribuyeron a su formación profesional. En 2001 decidió dejar el Ministerio Público e iniciar una nueva etapa en el ejercicio privado de la abogacía. La decisión estuvo acompañada de circunstancias personales y familiares, pero también de la convicción de que su formación y vocación iban más allá de un cargo institucional. Desde entonces ha continuado vinculada a procesos de relevancia y al acompañamiento de personas que buscan la protección o reivindicación de sus derechos. Para ella, cada caso representa una responsabilidad, independientemente de la atención pública que pueda generar. “Todos los casos son importantes porque los abogados vemos lo que es reivindicación de derechos o vemos que se realice o se trata de acercar la justicia hacia una persona”, señaló.

Un mensaje para las nuevas generaciones