El insurgente que dignificó la diplomacia

Dos años antes, la llegada de Fabio Mariño Vargas como embajador de Colombia en Panamá, estuvo rodeada de señales provocadoras y comentarios de corrillo inamistosos por parte de alguna opinión de militantes ideológicos ubicados en la otra orilla del espectro representado por Mariño Vargas, quien por esos días apenas pretendía posesionarse.

Tal vez, los titulares de prensa, nacionales e internacionales, fueron más generosos: La Prensa (Panamá): ‘Petro designa a excomandante del M-19 como embajador en Panamá’ y ‘Excomandante del M-19, ahora embajador de Colombia, entre los diplomáticos recibidos por Mulino’ (al momento de presentar sus cartas credenciales ante el presidente panameño José Raúl Mulino). Infobae (Argentina): ‘Gobierno Petro nombró a Fabio Mariño Vargas, excombatiente del M-19, como embajador de Colombia en Panamá’. Revista Cambio Colombia: ‘El excomandante del M-19 Fabio Mariño será embajador de Colombia en Panamá’. Todo esto ocurrió en el mes de diciembre de 2024.

En Colombia, los intolerantes han tratado de imponer la narrativa de que, quienes fueron insurgentes o guerrilleros y se incorporaron a la vida civil para promover la paz, son terroristas, salvo aquellos a quienes ellos distinguen como sus amigos de barra brava.

La tarde abajo del 22 de octubre pasado, el Gran Salón Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, estaba lo suficientemente colmado de asistentes, quienes acompañaban a Mariño Vargas a recibir la distinguida condecoración otorgada por el gobierno panameño. Lo despedían con un gran honor al imponerle la Orden Manuel Amador Guerrero, en el grado de Gran Cruz, máxima condecoración que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, y el gobierno de Panamá, a quienes se destacan en el mundo de la diplomacia internacional por su labor en favor de la amistad, cooperación y entendimiento entre su pueblo y la nación panameña.

La actitud, los gestos y las palabras del Canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez, fueron sorprendentes. Llegó con el discurso sin pulir, siquiera, entrelineado, y con la decisión de hablar mirando a sus ojos al embajador Fabio Mariño. El Canciller Martínez – Acha, prefirió improvisar de entrada, para afirmar que a quien tenía al frente era a su amigo.

En el borrador de su escrito inconcluso hay una línea inicial, muy poderosa: ‘la dignidad de encontrarnos después de la batalla’. Lo digno, se dice, es honrar, enaltecer o dar un carácter más noble o decoroso a una tarea o situación particular.

El canciller Martínez -Acha, entonces destacó: ‘Hay vidas que se explican por los cargos que se han ocupado, por los reconocimientos que se han recibido o por las páginas que han dejado escritas. Y hay otras que solo pueden comprenderse mirando de frente las contradicciones de su tiempo, las decisiones que marcaron su destino y el valor que se necesita para cambiar de rumbo sin renunciar a la dignidad. La vida de Su Excelencia Fabio Alejandro Mariño Vargas pertenece a esta última categoría’.

Una dama conocida mía que no estuvo en el evento y a la que comenté mi admiración por la sinceridad del canciller panameño en ese acto, me despachó diciéndome que la diplomacia es hipócrita, y que igual harán con los que llegan y se van en lo sucesivo.

A Javier Martínez - Acha, jamás lo había tratado, pero a lo largo del tiempo he sido atento a sus gestos públicos, a su discreción y generosidad con las causas culturales, y a lo que siempre consideré su coherencia con las ideas nacionalistas y la lucha por la soberanía panameña que enarboló el general Omar Torrijos Herrera.

Cuando el recién elegido presidente José Raúl Mulino, lo nombró ministro de Relaciones Exteriores, no entendí el movimiento político que ahí se había producido. Las ideas del presidente Mulino, no se parecen a las ideas de Torrijos. Y, por si fuera poco, me confundí más al conocer las declaraciones oprobiosas del presidente Donald Trump, antes de tomar posesión para su segundo mandato el 20 de enero de 2025. Trump, hizo varias declaraciones sobre el Canal de Panamá en diciembre de 2024 que generaron reacción en Panamá, en particular, el 21 y 22 de diciembre de 2024 cuando afirmó que las tarifas que Panamá cobra por el tránsito de buques estadounidenses eran ‘ridículas’ y una “estafa” para Estados Unidos.

En su red social, al anunciar a su embajador en Panamá, el político cubano americano Kevin Marino Cabrera remarcó que Estados Unidos tiene un interés estratégico en el funcionamiento del canal porque es vital para su comercio y para el movimiento rápido de la Armada estadounidense entre los océanos Atlántico y Pacífico. Luego vino la presión de Estados Unidos a Panamá sobre la firma de un memorándum de entendimiento, que causó más polémica nacional, aunque en mi concepto, las reacciones entonces no son comparables a las de otros tiempos, donde parecía existir en el alma nacional un mayor fervor por la defensa de su territorio y su soberanía.

Registra la prensa internacional que el gobierno panameño, liderado por el presidente José Raúl Mulino, rechazó de manera íntegra y categórica las declaraciones de Trump, aclarando que el Canal de Panamá no fue ningún obsequio de Estados Unidos.

En este marco geopolítico llegó Fabio Mariño a Panamá, y no resultaba extraño que su nombramiento produjera algún escozor entre colombianos de ultraderecha, de aquí y de allá, y sectores de la derecha panameña afines a la doctrina Trump.

Dar el beneplácito a un ‘terrorista’ como embajador en Panamá, mientras el presidente de Estados Unidos amenazaba con apropiarse de la administración del canal, es por decir lo menos, una aventura peligrosa. Pero ocurrió. Y el Canciller que lo recibió fue Javier Martínez-Acha, como también ha sido el diplomático que ha lidiado con la reprochable presión gringa sobre Panamá.

Esta tarde del 22 de octubre, las palabras del orador oferente sonaron con mayor precisión. Recordó la trayectoria del embajador colombiano y dijo que su vida recorrió caminos difíciles. Mencionó su trayectoria junto a Carlos Pizarro León Gómez, líder máximo del M-19 en el proceso que condujo a los acuerdos de paz del 9 de marzo de 1990. Pizarro fue asesinado en un avión mientras avanzaba en su campaña por la presidencia de la república. Su imagen y trayectoria hace parte de la memoria histórica de Colombia, guste o no a un sector de opinión colombiano.

En todo caso, el Canciller no estaba siendo hipócrita. Así lo siento y lo digo. Su acto de honradez diplomática, me ha servido para entender en parte su rol en el gobierno. Antes, en otros tiempos, Martínez -Acha, fue fundamental para aliviar tensiones entre Colombia y Panamá, especialmente en aquellos dolorosos días de la arremetida paramilitar en toda Colombia y la frontera darienita, que provocó miles de desplazados, refugiados y migrantes colombianos que llegaron a Panamá tratando de salvar sus vidas y sus hijos. Era ministro de Seguridad en el gobierno de Martín Torrijos Espino, y lo que hizo fue valiente para proteger las comunidades indígenas y campesinas en la extensa frontera, y defender la soberanía de Panamá.

Hablando con autenticidad del tránsito de las armas a la lucha por la paz de Fabio Mariño Vargas, el canciller Martínez-Acha señaló que cambiar de camino nunca es sencillo. “Mucho menos cuando se viene de una confrontación en la que las identidades se construyen alrededor de las diferencias, las lealtades se ponen a prueba y el adversario corre el riesgo de dejar de ser visto como un ser humano”. (...) La reconciliación comienza cuando dejamos de preguntarnos únicamente cómo derrotar al otro y empezamos a preguntarnos cómo podremos convivir con él. No significa olvidar las heridas. Tampoco significa negar las responsabilidades ni renunciar a la justicia. Significa comprender que ninguna sociedad puede vivir indefinidamente prisionera de sus agravios, y que el pasado, por doloroso que sea, no debe convertirse en una condena perpetua para el futuro. (...) La paz verdadera no se construye borrando la memoria, sino impidiendo que la memoria se transforme nuevamente en violencia”. ¡Qué mensaje!

Vale la pena, en este mes entrante de celebraciones de las fiestas patrias, volver sobre este discurso aleccionador y ejemplar, porque fue concebido a partir de hechos reales ocurridos alrededor de un ser humano y también de un luchador por la justicia social. Un discurso que enaltece la lucha por la paz viniendo de la guerra.

Termina su intervención el señor canciller expresando lo siguiente a Fabio Mariño Vargas: Martínez-Acha, con sus palabras, sus gestos y simbolismos, de manera auténtica ha reconocido en esta condecoración el valor de transitar de la rebelión a la reconciliación.