La Villa de Los Santos cambia las fiestas por el silencio

A sus 82 años, Marta Díaz recuerda un pueblo que parecía despertar de otra manera cuando llegaban las fiestas patrias. Las calles se llenaban de visitantes, los desfiles recorrían sus rutas habituales y la llegada de las autoridades alteraba la tranquilidad de los residentes. Ella no necesitaba buscar un lugar entre la multitud para observar lo que ocurría. Desde su vecindad tenía una vista privilegiada de aquellas actividades que, año tras año, convertían a La Villa de Los Santos en escenario de celebraciones y actos protocolares. El desfile pasaba cerca de su casa. Marta recuerda el movimiento que provocaban las fiestas y las ferias, la llegada de visitantes desde temprano y el ir y venir de personas por las calles. “Este pueblo es fiestero”, comenta al describir el carácter de una comunidad que siempre encontró motivos para celebrar.

También guarda recuerdos de las visitas presidenciales. La seguridad, los vehículos oficiales y la presencia de las autoridades formaban parte de un paisaje que los vecinos aprendieron a reconocer. Durante años, el 10 de noviembre representó una jornada de encuentro, tradición y movimiento.

Pero esta vez fue diferente. La Villa de Los Santos conmemoró los 205 años del Primer Grito de Independencia en medio de las consecuencias del terremoto del 9 de octubre de 2026. El sismo afectó viviendas y alteró la cotidianidad de una región acostumbrada a recibir visitantes durante sus principales celebraciones. Las actividades tradicionales también cambiaron. En lugar de los habituales desfiles, la jornada se concentró en los actos protocolares y cívicos. La decisión respondió a la situación de las familias afectadas por el movimiento sísmico.

Para Marta, el contraste resulta difícil de ignorar. El pueblo que tantas veces vio lleno de gente ahora muestra otra cara. “Se ve triste el pueblo”, comenta durante la conversación. También reconoce que nunca imaginó verlo así. Detrás de esa tranquilidad están las familias que todavía esperan respuestas, las viviendas que necesitan reparación y los residentes que buscan recuperar la normalidad.

Un llamado a reconstruir y responder Durante los actos protocolares, el alcalde del distrito de Los Santos, Raúl Montenegro, recordó que la fecha patria coincidió con el primer mes del terremoto. En su discurso, destacó la historia y la capacidad de resistencia del pueblo santeño, pero también reconoció la incertidumbre que enfrentan las personas afectadas.

El alcalde pidió trabajar en conjunto con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y los ministros para atender las necesidades de la población. Señaló que todavía falta mucho por hacer y que la principal preocupación de las familias está en cómo reconstruir sus viviendas.

“El pueblo no mira banderas políticas, no ve discursos muchas veces, lo que necesita son respuestas”, expresó.

Montenegro solicitó al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial más personal técnico e idóneo para realizar un barrido de las casas afectadas, conocer la magnitud de los daños y avanzar en las respuestas para quienes necesitan reconstruir sus hogares.

El alcalde también llevó al acto una preocupación sobre los recursos de los gobiernos locales. Se refirió a la Ley 37 de 2009, que regula la descentralización de la Administración Pública, y pidió actualizarla para que los municipios del interior cuenten con mayores herramientas para atender a sus comunidades.

Durante su intervención, reconoció que el Gobierno destinó, según sus declaraciones, más de $180 millones a la descentralización municipal a escala nacional. Sin embargo, sostuvo que la distribución de los recursos no beneficia de la misma manera a todos los municipios y que aquellos con menos ingresos necesitan mayor respaldo.

Por eso, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, y a los gremios municipales AMUPA y ADALPA buscar consensos para revisar la normativa. Su planteamiento apunta a que los municipios con menos recursos también puedan responder a las necesidades de sus habitantes.

La reconstrucción, insistió, no depende únicamente de la voluntad de las autoridades locales. Las familias esperan evaluaciones, apoyo institucional y soluciones para volver a sus casas. Una fecha para reflexionar El presidente José Raúl Mulino también hizo referencia al momento que atraviesa la región tras el terremoto. “Este año, tenemos un enorme momento para reflexionar, para agradecer por las vidas de tantos y tantos panameños que se salvaron de ese terremoto, sobre todo en esta área del país”, expresó.

La conmemoración patriótica tuvo así un significado distinto. Además de recordar el episodio histórico de 1821, los actos sirvieron para poner sobre la mesa las dificultades que todavía enfrentan las comunidades afectadas.

En ese contexto, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el Gobierno constituyó un fideicomiso de $100 millones en el Banco Nacional de Panamá para agilizar las compras y transferencias destinadas a la emergencia.

Según las cifras que presentó, los desembolsos ejecutados no superaban los $20 millones, mientras que las solicitudes y necesidades planteadas por los ministerios rondaban los $80 millones. Entre las instituciones con mayores requerimientos figuran el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Obras Públicas.

Los $80 millones corresponden a solicitudes y necesidades en trámite, no a dinero ya desembolsado. La diferencia refleja el trabajo que todavía deben completar las instituciones para atender los daños. Para los residentes, sin embargo, la emergencia tiene una dimensión más cercana: saber cuándo podrán reparar sus casas y recuperar la tranquilidad.

La memoria de un pueblo

Marta Díaz ha visto pasar los años, las celebraciones y las autoridades. Conoce la cara festiva de su comunidad y ahora observa el contraste de un pueblo que enfrenta dificultades. Durante la conversación recuerda los desfiles, la llegada de visitantes y las jornadas en que las calles permanecían llenas de movimiento. Habla de las celebraciones con la naturalidad de quien las vio repetirse durante buena parte de su vida.

A sus 82 años, esa memoria adquiere otro significado. El 10 de noviembre sigue siendo una fecha de identidad para los santeños. Pero esta vez la conmemoración también permitió recordar las consecuencias del terremoto y las necesidades de las familias afectadas.

Los presidentes llegaron, los desfiles recorrieron las calles y las fiestas convocaron a generaciones de visitantes. Después, cuando terminaban las ceremonias, el pueblo regresaba a su ritmo habitual.

Esta vez, la tranquilidad tiene otro significado. Ya no se trata solamente de esperar la próxima celebración, sino de recuperar las casas, los espacios y la vida cotidiana que el terremoto alteró.