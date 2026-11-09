A un mes del terremoto 7.5: Así continúa la recuperación de las comunidades afectadas en Veraguas

Este 9 de noviembre se cumple un mes del terremoto de magnitud 7.5 que estremeció a Panamá y provocó importantes daños en comunidades de la provincia de Veraguas. A 30 días de la emergencia, cientos de familias todavía enfrentan las consecuencias del sismo y esperan recuperar sus viviendas.

De acuerdo con la corresponsal de La Estrella de Panamá en Veraguas, Richell Sólis, durante este tiempo, la solidaridad de ciudadanos de distintas provincias permitió llevar alimentos, agua y artículos de primera necesidad a las poblaciones afectadas. Aunque continúan las evaluaciones y las labores de reconstrucción, muchas familias siguen a la espera de respuestas para retomar su vida cotidiana.

Las consecuencias del terremoto del pasado 9 de octubre continúan afectando a familias de la provincia.

En Madre Vieja de Zona, unas 165 personas permanecen en albergues improvisados, expuestas a las lluvias y las altas temperaturas mientras esperan respuestas de las autoridades para recuperar sus viviendas.

Uno de los principales problemas que enfrentan es la falta de agua apta para el consumo humano. Actualmente, dependen de una turbina que funciona con una planta eléctrica y combustible para obtener el suministro. Sin embargo, aseguran que el agua llega en condiciones que consideran inadecuadas para el consumo.