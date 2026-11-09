¿Qué encontraron en la casa de Santiago Peña? Allanamiento revela una bóveda oculta

Una bóveda oculta detrás de una pared falsa fue uno de los hallazgos durante el allanamiento a la casa de verano del expresidente de Paraguay Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, en la zona de Ciervo Cuá, departamento de Cordillera. Según informó Infobae, el compartimento llamó la atención de los fiscales y agentes de la Policía Nacional que participaron en la diligencia el domingo 8 de noviembre, como parte de la investigación por el cierre de Ueno Bank. Sin embargo, las autoridades no pudieron acceder a la bóveda debido a su sofisticado sistema de seguridad.

De acuerdo con el diario ABC, hasta la noche del domingo no se había informado qué documentos, objetos de valor o bienes fueron incautados durante el procedimiento. La propiedad tiene especial relevancia dentro de la investigación, debido a los préstamos que Peña habría recibido de Ueno Bank para construir la residencia.

Según el expediente fiscal, 13 de mayo de 2024, cuando Peña ya ocupaba la Presidencia de Paraguay, la entidad bancaria le concedió dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos $600.000. Según Infobae, el costo de construcción de la vivienda habría alcanzado los 7.700 millones de guaraníes, aproximadamente $1,3 millones.

Las cuotas mensuales de los créditos ascendían a 239 millones de guaraníes, seis veces el salario presidencial de Peña, que era de 37,9 millones de guaraníes.