Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 9 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este lunes 9 de noviembre se esperan condiciones mayormente secas y estables en el territorio nacional, aunque podrían registrarse aguaceros aislados durante la tarde en algunas zonas fronterizas y montañosas del país.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, en la vertiente del Pacífico se prevé poca nubosidad durante la madrugada y la mañana, lo que favorecerá el calentamiento diurno. Para la tarde se esperan lluvias aisladas en Tierras Altas de Chiriquí, Darién y la comarca Emberá Wounaan, específicamente en el área de Sambú. En el resto de la región no se anticipan condiciones significativas.

En la vertiente del Caribe, el cielo estará entre parcialmente nublado y cubierto durante las primeras horas del día, sin precipitaciones. Para la tarde podrían presentarse chubascos aislados en las zonas montañosas de Bocas del Toro, mientras que el resto de la región mantendrá condiciones estables.

El IMHPA también prevé que durante la noche se puedan desarrollar lluvias acompañadas de tormentas en el área marítima oriental del Caribe, con posibles incursiones aisladas hacia Guna Yala.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 17 °C y 23 °C en las zonas montañosas, mientras que en los sectores más bajos estarán entre 23 °C y 26 °C.

Las máximas se ubicarán entre 27 °C y 34 °C, especialmente en sectores del occidente del país y las provincias centrales.

Para este lunes se esperan índices UV-B de entre 8 y 11, correspondientes a niveles muy altos y extremos.

El IMHPA advirtió además sobre una sensación térmica elevada, especialmente durante las horas diurnas, por lo que recomendó mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

La entidad también recordó a la población seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).