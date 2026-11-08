Horacio Estribí: ‘No puede ser que el Estado se sacrifique solo para que crezca un sector’

La economía panameña crece, pero los ingresos no van a la par. El economista y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Horacio Estribí, advierte que existe en el país una economía distorsionada, dónde algunos sectores que actúan como énclaves crecen pero generando pocos empleos y bajos aportes tributarios. Estribí conversó con La Estrella de Panamá sobre el complejo panorama económico que enfrenta un país que experimenta crecimiento en su PIB y baja en el desempleo, pero cuya población aún espera ver el chenchén que prometió el presidente José Raúl Mulino.

¿Cuál es su diagnóstico del panorama económico actual?

La recuperación hasta ahora ha sido favorable, positiva, inclusive un poquito por encima de lo que se estaba pronosticando el año anterior. El crecimiento pasó de 4.4% en el 2025 a 5.5%. En materia de finanzas públicas también ha habido una mejora sensible. Hay un alineamiento con metas que son más realistas y eso contribuye a reforzar la credibilidad que tiene el país, que es una de las áreas débiles, porque en el pasado, por una razón u otra, válida o no, rara vez se ha venido cumpliendo con la meta fiscal prevista dentro del marco de la ley de responsabilidad social. El déficit del sector público no financiero bajó de 6.23% en el 2024 casi a 3.67% en el 2025 y se está proyectando que para este año posiblemente esté por debajo del límite legal de 4%. Los ingresos pasaron en el 2026, agosto de 2026, un aumento de 10.2%, mientras que los gastos solamente crecieron 2.5%. Ahí esté el intríngulis de cómo administrar un presupuesto, porque si tú agarras y haces un recorte súbito, como plantea a veces la gente de manera un poco ligera, puedes inclusive generar un enfriamiento a la economía y también vas a generar un proceso de resistencia política peligroso. Se trata de buscar cómo armonizar la realidad financiera un poco con la realidad del país e ir promoviendo una transición progresiva.

La ciudadanía reclama que ese crecimiento en cifras no se está viendo en sus bolsillos. ¿Dónde está el chenchén que prometió el presidente Mulino?

El crecimiento es necesario y es bueno, pero es mejor aún si se acompaña de políticas que permitan que ese crecimiento redunde de forma más directa en beneficio de la población en general. ¿Y qué es lo que está pasando? Primero que nada, ese crecimiento no siempre necesariamente se traduce en una mejora en los ingresos tributarios o en los ingresos fiscales. Panamá tiene una situación que se define tributariamente como inelasticidad tributaria, lo que quiere decir que la economía a veces crece, pero los ingresos no crecen a la misma par, y eso naturalmente genera una situación de estrechez fiscal. Segundo, a pesar de que sí hay un crecimiento en los ingresos, para que esto se traduzca en un beneficio a la población, es necesario mejorar sustancialmente los servicios públicos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la economía creció, quizás crecieron los ingresos, pero la calidad de servicios, de educación, de salud, de alcantarillado, no registra mejora sensible. Es un elemento que hay que abordar estructuralmente, estratégicamente. Y por último, en Panamá hay una economía distorsionada. Hay una economía en donde hay sectores que se disparan y crecen, que son casi semienclaves, pero que generan poco empleo, que generan poco beneficio tributario. En Panamá hay una economía cuyos sectores y actividades están un poco desconectados el uno del otro. No hay esa característica de que la mejora en un sector rápidamente se traduce en un efecto multiplicador en otro y a su vez es un efecto cascada. Panamá tiene una gran limitante y la limitante deriva, entre otras, de todas las cosas que te he dicho. Agrégale que hay sectores que operan casi como enclave. ¿Y eso es producto de qué? Básicamente un tema tributario. Hay sectores que crecen y crecen y crecen y aportan poco al país, honestamente. Y no solamente aportan poco, sino que exigen bastante. Porque esos sectores que pagan pocos impuestos y que sí crecen económicamente hablando, y que pudieran generar algo de ingresos y de empleo, requieren también del desarrollo de infraestructura, de carretera, de alcantarillado, de suministro de agua, suministro de electricidad, y es ahí donde se paraliza un poco la sostenibilidad de ese crecimiento.

¿Cuáles son estos sectores que necesitan ser integrados? ¿La logística? ¿La minería?

En general, los principales sectores. Hay algunos sectores que crecen y generan empleo, pero pagan pocos impuestos porque están incentivados totalmente. Hay otros sectores que generan crecimiento y captan recursos provenientes del exterior, pero a su misma vez le falta una mayor integración con otros sectores. Yo creo que ponernos a seleccionar uno y otro sería un poco injusto y peligroso. Pero por definición, la mayoría de los sectores en Panamá están un poco desvinculados del sistema económico, porque están como aislados. Hay que buscar una modificación del sistema.

En el caso de la minería, ¿qué tanto pesa en la evaluación internacional y en las proyecciones económicas del país el desarrollo del proyecto en Donoso?

Pesa mucho, indudablemente que pesa. Aquí el gran desafío es que vivas en una democracia donde mal que bien hay una opinión que se ha formado y la idea es si queremos tomar una decisión, que sea una decisión informada. Yo no estoy a favor ni en contra de la mina, lo que estoy es a favor de un debate más completo. Y la mayoría de los argumentos en contra de la mina son argumentos que son bastante simples desde el punto de vista económico y financiero. Te dicen no, porque eso genera costos ambientales y que ellos no aportan suficiente al Estado. Bueno, si esos son los argumentos, lo que tenemos que hacer entonces es resolver eso, que la actividad, cualquiera que sea minera o no, aporte más al Estado, que sea más sostenible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista fiscal. Esa es la discusión que tiene que darse, pero yo siento que no se ha dado. Y no se ha dado entre otras cosas porque por las circunstancias en la que se dio el cierre, una circunstancia altamente politizada y de alto descontento político. ¿Cómo se puede revertir eso? ¿Cómo se pude balancear esa discusión? Yo creo que ahí está el meollo del asunto.

¿Qué opina del rol que jugó la Asamblea durante la discusión del presupuesto 2027?

Últimamente hemos visto en la Asamblea una actitud muy minuciosa de los diputados en asegurar que de esta partida se usa para esto, que esta partida tenga justificación, etc. Y eso es muy bueno. Yo creo que es fundamental que la Asamblea juegue un papel de este tipo en materia de rendición de cuenta y transparencia. Pero no perdamos de vista los factores estratégicos. Hace falta cambiar al sistema de modo que los subsidios sociales tengan una focalización más directa en materia de reducir la pobreza y que llegue a la gente que le hace falta. Habría que hacer un reexamen. No lo digo yo, lo dice el plan de gobierno. Dos, en materia de los incentivos fiscales, las exoneraciones, etc. Hay que demostrar en forma matemática, de manera más fehaciente, que realmente esos incentivos se justifican y que se traducen en un mejora en la productividad, mejora en el empleo. Porque en Panamá hasta ahora eso se ha hecho en forma un poco ligera. Hay que ir mejorando la base tributaria del país, esa contribución que hacen los sectores. Y buscar la forma de conciliar la necesidad de mayor crecimiento de ciertos sectores incentivados y también que crezca la productividad de esos sectores. Y que también eso responda a un concepto de mayor sostenibilidad, equilibrio fiscal. No puede ser que el Estado se sacrifique para que un sector crezca al extremo que el Estado queda sin absolutamente ningún recurso. Hay que reducir los viáticos, hay que supervisar los viajes, claro que sí, pero eso es apenas la punta del iceberg. Lo más profundo es lo estructural y es lo que hemos venido señalando y creo que en ese sentido hay que crear un poco de conciencia.

¿Qué se puede hacer para aumentar los ingresos? ¿Se necesita aumentar impuestos?

Se ha venido haciendo sobre todo desde el punto de vista de la mejora en la administración, por ejemplo, de los ingresos, reduciendo la evasión, por ejemplo, a través de la lotería fiscal. Y todos esos factores contribuyen, pero todos esos factores al final están un poco limitados por el hecho de que al final lo que hay que hacer es revisar todo el sistema de exoneraciones fiscales y preguntarse realmente cuáles de ellos se justifican y cuáles no. Porque lo ideal es que la economía funcione en unas condiciones que tú beneficias, incentivas la actividad económica, pero que eventualmente esa actividad económica también se traduzca en algún tipo de aporte para el Estado. Por supuesto que el Estado también está obligado a utilizar esos recursos en forma racional y en forma transparente. Creo que si tomamos en cuenta esos factores podríamos pensar en la posibilidad de un sistema de incentivos fiscales mucho más sencillo y que no esté tan volcado a la promoción de un sector o de otro, sino más bien volcado a la promoción de objetivos, por ejemplo, desarrollo tecnológico, creación de empleos a cierto nivel de gente desempleada, sostenibilidad ambiental, la aplicación de innovación, etc...

¿Cuáles son los objetivos económicos hacia los que debería apuntar Panamá?

Yo creo que en este momento el énfasis de las políticas públicas ha sido un poco en materia fiscal, consolidar las finanzas públicas, tratar de contener el crecimiento del nivel de deuda, contener el crecimiento del déficit, entre otras cosas. Pero es evidente que una vez se logra este objetivo, hay que atacar otros como buscar un mecanismo para poder medir el impacto de los incentivos fiscales, poder establecer mecanismos para mejorar la recaudación, mecanismos para contener el crecimiento del gasto y a la misma vez asegurarnos de que podemos volver a retomar la trayectoria que traía el país en materia de captación de inversión directa extranjera, que es algo donde en años reciente cayó significativamente. Panamá siempre ha descollado como un país excepcional por su seguridad jurídica, por su estabilidad política, por la utilización del dólar, por las facilidades, las pocas restricciones en el movimiento de capitales. Y eso es donde Panamá tiene que concentrarse para recapturar ese caudal de inversión directa extranjera. Yo agregaría un punto fundamental y es orientar esa inversión directa extranjera hacia actividades que son de alto impacto en materia de productividad, de valor agregado y mejoramiento de los ingresos salariales.