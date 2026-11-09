Nicholas Psychoyos: la historia detrás del éxito de Grupo Rey en Panamá

El sector empresarial panameño se encuentra de luto tras el fallecimiento de Nicholas Psychoyos, presidente vitalicio honorario de Grupo Rey y una de las figuras más influyentes en la historia del comercio minorista del país. Su legado quedó marcado por la transformación de una empresa familiar en una de las cadenas de supermercados más importantes de Panamá, con presencia nacional y una visión de crecimiento que trascendió las fronteras.

La historia de Psychoyos dentro de Grupo Rey comenzó mucho antes de ocupar posiciones de liderazgo. Desde joven participó en los negocios familiares realizando tareas básicas, como la limpieza de los establecimientos y la organización de mercancías en los estantes. Aquellas experiencias le permitieron conocer de primera mano el funcionamiento de la empresa y desarrollar una profunda comprensión del comercio minorista, según una entrevista que le hizo La Nación a Psychoyos.

Tras graduarse en Mercadotecnia en la Universidad Metodista del Sur, en Texas, regresó a Panamá en 1982 con el objetivo de aportar nuevas ideas y modernizar la organización. Su incorporación coincidió con una etapa de importantes retos internos. Según relató en entrevistas concedidas a medios nacionales, la empresa enfrentaba problemas estructurales que incluían la falta de procesos definidos, la necesidad de fortalecer la ética corporativa y la presencia de prácticas asociadas al nepotismo.

Ante ese panorama, Psychoyos impulsó una transformación gradual basada en la profesionalización de la gestión empresarial. Implementó normas claras, promovió una cultura organizacional enfocada en la meritocracia y buscó separar las relaciones familiares de las decisiones corporativas. Estas medidas sentaron las bases para el crecimiento sostenido que experimentó Grupo Rey durante las décadas siguientes.

Bajo su liderazgo, la compañía emprendió algunas de las operaciones más importantes de su historia. Una de ellas fue la adquisición de los Supermercados Romero en 2007, una decisión estratégica que permitió expandir la presencia de Grupo Rey más allá de la capital y consolidar su alcance a nivel nacional. A pesar de asumir el control de la cadena, Psychoyos defendió la permanencia de la marca Romero debido a su valor histórico y reconocimiento entre los consumidores panameños.

El proceso de expansión continuó en 2011 con la compra de Farmacias Metro, movimiento que fortaleció la diversificación del grupo y amplió su participación en el mercado de consumo. Para Psychoyos, el crecimiento no debía limitarse únicamente al sector de supermercados, sino que debía aprovechar nuevas oportunidades de negocio que complementaran la oferta de la compañía.

Su visión también contemplaba la internacionalización. Durante años evaluó oportunidades de expansión en mercados como Cuba y el sur de Florida, convencido de que Grupo Rey podía competir fuera de Panamá. Aunque esos proyectos no llegaron a concretarse, reflejaban su ambición de convertir a la empresa en un actor regional de mayor relevancia.

Un momento decisivo llegó en 2018, cuando Grupo Rey fue adquirido por la ecuatoriana Corporación Favorita, uno de los conglomerados empresariales más importantes de la región. La operación marcó el inicio de una nueva etapa para la cadena, pero también confirmó el valor y la solidez alcanzados por la compañía durante los años de liderazgo de Psychoyos.

Hoy, con 145 sucursales en todo el país, Grupo Rey será el legado de la trayectoria de Nicholas Psychoyos que permanecerá como un referente del emprendimiento y la transformación empresarial en Panamá.