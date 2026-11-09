Brecha climática se agrava: adaptación requerirá $305.000 millones anuales al 2035

La comunidad internacional enfrenta un desafío cada vez más complejo para adaptarse a los efectos del cambio climático. Aunque existe un creciente reconocimiento sobre la necesidad de fortalecer la resiliencia frente a fenómenos extremos, los recursos económicos destinados a este propósito siguen estando muy por debajo de lo requerido. Así lo revela el más reciente Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026: ¿Listos?, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El estudio explica que una adaptación más amplia, eficaz y adecuadamente financiada será esencial para reducir riesgos, proteger a las poblaciones vulnerables y sostener el desarrollo económico en un mundo que se encamina a superar el límite de 1,5 °C de aumento de temperatura establecido en el Acuerdo de París.

Sin embargo, el informe advierte que el financiamiento internacional para la adaptación al cambio climático no está creciendo al ritmo necesario para responder a los impactos cada vez más severos del calentamiento global.

Según el PNUMA, los países en desarrollo necesitarán alrededor de $305.000 millones anuales para 2035 para implementar medidas de adaptación que les permitan enfrentar inundaciones, sequías, olas de calor, tormentas más intensas y otros fenómenos asociados al cambio climático. Esta cifra, además, excluye gran parte de las necesidades del sector privado, que podrían prácticamente duplicar los requerimientos financieros estimados.

Frente a esta realidad, los recursos disponibles resultan insuficientes. Los flujos internacionales de financiamiento público para adaptación provenientes de países desarrollados alcanzaron entre $28.200 millones y $31.700 millones en 2024, apenas $1.000 millones más que el año anterior.

La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, alertó que el mundo aún no está preparado para afrontar los efectos climáticos actuales, mucho menos los que podrían producirse si el calentamiento global supera la barrera de 1,5 °C.

“El mundo no está preparado para adaptarse a las condiciones climáticas actuales, mucho menos a lo que traerá el sobrepaso de 1,5 °C”, afirmó Andersen.

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que incluso si se cumple el compromiso alcanzado en la COP30 de triplicar para 2035 el financiamiento internacional para la adaptación, la brecha seguiría siendo enorme.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, esa meta elevaría los recursos disponibles hasta un rango de entre $85.000 millones y $120.000 millones anuales. No obstante, una vez considerados los efectos de la inflación y comparadas las cifras con las necesidades proyectadas, esos fondos cubrirían apenas entre el 20 % y el 29 % de los requerimientos de adaptación de los países en desarrollo.

La situación resulta especialmente crítica para los países más vulnerables al cambio climático. Aunque los flujos destinados a los países menos adelantados (PMA) y a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) crecieron entre 2019 y 2024, el informe señala que han disminuido desde el máximo registrado en 2022, precisamente cuando más deberían incrementarse.

A pesar de este panorama, el PNUMA identifica algunas señales positivas. Entre ellas destaca el incremento del financiamiento canalizado a través de la cooperación Sur-Sur y de los bancos multilaterales de desarrollo. Estos flujos pasaron de $3.800 millones en 2019 a $9.600 millones en 2024, reflejando un mayor compromiso entre economías emergentes para impulsar medidas de adaptación.

Asimismo, varios países han fortalecido sus marcos institucionales mediante leyes climáticas, planes nacionales de adaptación y mecanismos específicos para movilizar recursos financieros. El organismo considera que estos avances son fundamentales, ya que el dinero por sí solo no garantiza resultados si no existen estructuras capaces de ejecutar las acciones previstas.

El informe también pone el foco sobre otro desafío creciente: las pérdidas y daños derivados del cambio climático. La falta de una mitigación efectiva y las limitaciones en la adaptación están provocando impactos económicos y sociales cada vez más elevados en distintas regiones del mundo.

Como ejemplo, el PNUMA destaca que la primera convocatoria del Fondo para responder a las Pérdidas y los Daños recibió solicitudes por $2.800 millones, una cifra que superó ampliamente los $342 millones disponibles en su dotación inicial. Para el organismo, esto evidencia una demanda insatisfecha de apoyo financiero y la urgencia de fortalecer los mecanismos internacionales de respuesta.