Sin ‘chen chen’, pero generando empleo

Las realidades contrastan con las narrativas. La severa contracción de la liquidez es real. Hay menos inversión extranjera, inversión pública y menos créditos al sector productivo. No hay liquidez circulando en la economía porque no hay liquidez entrando a la economía. Matemática simple. Sin embargo, luego de 12 años (2012-2024) durante los cuales solo el Estado generó empleo formal, con plata prestada, entre el 2024 y 2026, se agregaron 121,817 nuevos empleos a la economía, que incluyen 109,931 (90%) asalariados de la empresa privada, 6,803 (6%) servidores públicos y 5,083 (4%) informales. A agosto 2026 había 939,420 trabajadores formales en la empresa privada, la cifra más alta de la historia. Data dura. ¿Cómo, sin liquidez, la economía está generando más empleo formal privado que nunca?

La inversión productiva cayó en más de $6.5 mil millones en 7 años

Entre 2018 y 2025 la inversión productiva en el país se redujo en más de $6.5 mil millones, como directa consecuencia del abrupto cese minero en noviembre 2023 y la consecuente pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings en marzo 2024. Esta reducción incluyó $4,114 millones menos de flujo de Inversión Extranjera Directa (IED), $2,200 millones de Inversión Pública (presupuestos ejecutados de inversiones del Gobierno Central) y $258 millones de financiamientos bancarios al sector productivo por parte de la banca nacional. En ese lapso, según cifras del MEF, la deuda panameña pasó de $25,686 millones (2018) a $59,349 millones (2025). De hecho, en el 2025, el servicio de la deuda ($3,019 millones) fue mayor que los aportes del Canal ($2,965 millones).

La demanda interna aumenta sin crecimiento del crédito

Un informe de la banca de inversión UBS del 1 de septiembre 2026 sobre la economía panameña, señala que “la mejora fiscal en Panamá ha superado expectativas, y el ajuste realizado por las autoridades ha sido uno de los más decididos y profundos de los últimos años en el continente americano”. Por otro lado, el reporte indica que “desde 2024, los depósitos del sector privado han aumentado en aproximadamente 5 a 6 mil millones de dólares anuales, lo que equivale a alrededor del 5% del PIB, lo que indica una amplia liquidez y una demanda extranjera continua por los servicios financieros de Panamá”... “No obstante, los bancos han canalizado gran parte de esta liquidez hacia inversiones financieras en lugar de destinarla al crédito interno. Esto ayuda a explicar una aparente paradoja: la actividad económica se acelera aun cuando el crecimiento del crédito se mantiene contenido”, añade. La Superintendencia de Bancos de Panamá confirman las afirmaciones de UBS. A septiembre 2026, 38% de los créditos y 60% de las Inversiones en Valores del sistema bancario nacional están colocados en el extranjero ($65 mil millones) A inicios de noviembre 2026, según un informe sectorial publicado por la agencia calificadora de riesgo Moody’s, el sistema bancario panameño proyecta un aumento en su cartera de crédito cercano al 4.4% para el cierre de 2026. Aunque la cifra refleja un repunte frente al 2.9% registrado en 2025, el ritmo de financiamiento sigue ubicándose por debajo de sus pares regionales. Cifras de la Superintendencia a septiembre confirman el repunte local, pero el 78.3% del aumento fue crédito al Estado; el privado creció apenas 1.04%.

Sin ‘chen chen’ se está generando más empleo formal privado que nunca

La reducción del desempleo, de 10.4% en septiembre 2025 a 8.5% en agosto 2026, fue precedida por indicios del fortalecimiento del empleo formal privado, incluyendo:

Aumento de las recaudaciones por concepto de cuota obrero patronal de la CSS (+6.9%) en el primer semestre y Seguro Educativo (+45%) hasta agosto 2026 versus 2025.

20% de incremento en el número de contratos laborales tramitados por Mitradel entre enero y agosto 2026 versus el mismo período del 2025.

La mayor cifra de venta de autos de la década (2016-2026).

Consumo mensual promedio (enero-agosto 2026) $159 millones superior a 2025 (+14%).

Reducción de la morosidad bancaria a julio 2026, de 5% a 4.7%, incluyendo en hipotecas (4.63% versus 4.80%), préstamos personales (3.23% versus 4.03%), tarjetas de crédito (8.47% versus 8.89%) y autos (1.95% versus 2.21%).

Otros síntomas incluyen:

En los últimos 2 años (2024-2026) más profesionales universitarios encontraron empleo que en los 10 años anteriores juntos (2014-2024).

Aumento de los requerimientos de escolaridad en nuevos empleos.

4 de cada 5 nuevos empleos en el área de información/comunicación/tecnología devenga salarios superiores a los $2 mil mensuales.

En los últimos 2 años, el sector logístico generó 14,865 empleos asalariados privados, 62% con salarios superiores a los $1,000 mensuales y la mitad profesionales universitarios.

El futuro de la inversión privada en Panamá ‘pasa’ por Donoso

Hay liquidez en el sistema bancario nacional, pero no la confianza para invertirla en el país. Restablecer esa confianza requiere la reapertura de la operación minera. Cerrarla ha costado más de $6.5 mil millones de inversión productiva y la pérdida de confianza a nivel mundial. Qué hacemos, cómo y cuándo, desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para convencer al mundo (incluyendo a los panameños) de que invertir en Panamá es buen negocio.

* El autor es asesor empresarial