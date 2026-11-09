Visita del papa León XIV: detienen a bombero con credenciales falsas en Argentina

Un bombero voluntario de 25 años fue detenido en Buenos Aires, Argentina, durante el operativo de seguridad desplegado por la visita del papa León XIV, luego de que las autoridades detectaran que circulaba con credenciales cuya autenticidad está bajo investigación, una autorización de circulación presuntamente falsa y una motocicleta con la patente adulterada.
De acuerdo con una publicación del diario Clarín, el detenido fue identificado como Tomás Eduardo Natenzon, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, quien se encontraba cerca del Monumento a los Españoles, donde se preparó el escenario para las actividades del pontífice.
La detención ocurrió el domingo 8 de noviembre en la intersección de la avenida Del Libertador y Kennedy, a unos 300 metros del lugar donde se desarrollaría una de las actividades previstas durante la visita papal.
Al momento de ser interceptado por agentes de la Policía de la Ciudad, Natenzon se identificó como bombero voluntario y presentó una autorización para circular. Sin embargo, los agentes encontraron varias credenciales de identificación y cuatro equipos de comunicación.
La investigación continuó con un allanamiento en la vivienda del detenido, donde los investigadores encontraron un arma de fuego. Las autoridades deberán determinar si estaba debidamente registrada.
De acuerdo con el perfil reconstruido por Clarín, Natenzon ingresó en 2020 a los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y se especializó en comunicaciones. Actualmente, ocupa el cargo de tercer oficial en ese destacamento.
Según el medio, su familia manifestó que el joven tiene síndrome de Asperger, un dato que, según fuentes consultadas por el medio, también estaba siendo verificado por los investigadores, junto con la autenticidad de sus credenciales como bombero.
Por ahora, las autoridades buscan establecer por qué el joven intentaba acceder a una zona cercana al escenario papal y si existía alguna intención de infiltrarse en el dispositivo de seguridad.