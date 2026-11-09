Visita del papa León XIV: detienen a bombero con credenciales falsas en Argentina

Un bombero voluntario de 25 años fue detenido en Buenos Aires, Argentina, durante el operativo de seguridad desplegado por la visita del papa León XIV, luego de que las autoridades detectaran que circulaba con credenciales cuya autenticidad está bajo investigación, una autorización de circulación presuntamente falsa y una motocicleta con la patente adulterada.

De acuerdo con una publicación del diario Clarín, el detenido fue identificado como Tomás Eduardo Natenzon, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, quien se encontraba cerca del Monumento a los Españoles, donde se preparó el escenario para las actividades del pontífice.

La detención ocurrió el domingo 8 de noviembre en la intersección de la avenida Del Libertador y Kennedy, a unos 300 metros del lugar donde se desarrollaría una de las actividades previstas durante la visita papal.