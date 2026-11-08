Día del Grito de Independencia: ¿Por qué es feriado el 10 de noviembre?

Panamá tendrá su próximo día feriado la próxima semana, específicamente el martes 10 de noviembre, cuando se conmemora el Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, una fecha reconocida como día de descanso obligatorio en el territorio nacional.

Durante esta jornada se desarrollan tradicionalmente diversas actividades patrióticas en distintos puntos del país, entre ellos La Villa de Los Santos, San Miguelito, La Chorrera y Juan Díaz.

Sin embargo, debido a la situación generada por el reciente sismo y como muestra de solidaridad con las comunidades afectadas, algunas agrupaciones de santeños han anunciado la suspensión de desfiles y actividades conmemorativas.

El calendario de días feriados de noviembre contempla además el sábado 28 de noviembre, cuando se celebra la Independencia de Panamá de España, también considerado día de descanso obligatorio.