Papa León XIV ya se encuentra en Argentina: Su agenda completa reuniones con Milei, misas y visita a Luján

El papa León XIV llegó este 8 de noviembre una histórica visita apostólica a Argentina, en lo que representa el regreso de un pontífice al país después de 39 años. La gira, que se extenderá hasta el 11 de noviembre, incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros religiosos, institucionales y sociales que buscarán reforzar los mensajes de unidad, solidaridad y cercanía con los sectores más vulnerables. El Santo Padre llegó al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, procedente de Montevideo, Uruguay. La primera jornada contemplará un homenaje al general José de San Martín en la Plaza San Martín, seguido por la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada y una reunión con el mandatario argentino, Javier Millei. El día concluirá con un encuentro junto a representantes de las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 de noviembre estará marcado por una fuerte impronta social y pastoral. León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Más tarde presidirá una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Durante la tarde participará en un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y mantendrá reuniones con líderes de distintas confesiones religiosas en el Palacio San Martín, en un gesto de promoción del diálogo interreligioso. La jornada culminará con la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado argentino. El martes 10 de noviembre, el Pontífice viajará a Córdoba, donde encabezará otra de las actividades más esperadas de su visita: una misa masiva en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Posteriormente sostendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Ya de regreso en Buenos Aires, León XIV participará en una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, una actividad orientada a reflexionar sobre los desafíos de las nuevas generaciones y el papel de la Iglesia en la sociedad contemporánea.