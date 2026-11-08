Lando Norris conquista Brasil y vuelve a lo más alto en Interlagos

El piloto británico Lando Norris (McLaren) consiguió una importante victoria este domingo en el Gran Premio de Brasil 2026 de Fórmula 1, disputado en el tradicional circuito de Interlagos, tras una carrera marcada por la lluvia, los cambios de estrategia y varias remontadas espectaculares.
Norris, que había asegurado la pole position el sábado bajo condiciones complicadas por el mal tiempo, logró transformar su ventaja de salida en un triunfo que le permitió regresar a lo más alto del podio después de varios meses sin victorias.
El británico controló los momentos clave de la competencia y supo gestionar una pista cambiante, que pasó de húmeda a seca y luego volvió a recibir precipitaciones durante la parte final de la prueba.
La carrera comenzó con emoción desde la primera curva. El recién coronado campeón mundial, Kimi Antonelli (Mercedes), sorprendió a Norris en la salida y tomó el liderato en las primeras vueltas.
Sin embargo, el piloto de McLaren mantuvo la calma y fue recuperando terreno conforme evolucionaban las condiciones del trazado brasileño. Más adelante, varios errores y pérdidas de control de Antonelli permitieron a Norris recuperar la punta y encaminarse hacia la victoria.
Detrás del ganador, la gran historia de la jornada la protagonizó Max Verstappen (Red Bull). El neerlandés arrancó desde el fondo de la parrilla debido a sanciones, pero protagonizó una espectacular remontada que lo llevó hasta la segunda posición. Su actuación fue una de las más destacadas del día, superando a numerosos rivales en una pista difícil y bajo condiciones meteorológicas adversas.
El podio lo completó Isack Hadjar, también de Red Bull, consolidando una sólida actuación de la escudería energética en territorio brasileño.
Además del triunfo de Norris, la jornada dejó otro hecho relevante para la temporada.
Mercedes aseguró matemáticamente el Campeonato Mundial de Constructores 2026, gracias a los resultados obtenidos por Antonelli y George Russell.
De esta manera, la escudería alemana volvió a conquistar el título por equipos después de varios años de espera