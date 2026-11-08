Lando Norris conquista Brasil y vuelve a lo más alto en Interlagos

El piloto británico Lando Norris (McLaren) consiguió una importante victoria este domingo en el Gran Premio de Brasil 2026 de Fórmula 1, disputado en el tradicional circuito de Interlagos, tras una carrera marcada por la lluvia, los cambios de estrategia y varias remontadas espectaculares.

Norris, que había asegurado la pole position el sábado bajo condiciones complicadas por el mal tiempo, logró transformar su ventaja de salida en un triunfo que le permitió regresar a lo más alto del podio después de varios meses sin victorias.

El británico controló los momentos clave de la competencia y supo gestionar una pista cambiante, que pasó de húmeda a seca y luego volvió a recibir precipitaciones durante la parte final de la prueba.

La carrera comenzó con emoción desde la primera curva. El recién coronado campeón mundial, Kimi Antonelli (Mercedes), sorprendió a Norris en la salida y tomó el liderato en las primeras vueltas.

Sin embargo, el piloto de McLaren mantuvo la calma y fue recuperando terreno conforme evolucionaban las condiciones del trazado brasileño. Más adelante, varios errores y pérdidas de control de Antonelli permitieron a Norris recuperar la punta y encaminarse hacia la victoria.