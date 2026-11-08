José Fajardo brilla con doblete en la Universidad Católica previo a unirse a la Selección de Panamá

A pesar de las constates críticas, el delantero panameño José Fajardo ha sabido silenciar esas críticas con goles, especialmente con la Universidad Católica, sobre todo en el último partido ante el Macará tras un doblete.
El futbolista de 33 años llegó a la cifra de los 50 goles vistiendo la camiseta de la Universidad Católica, tras anotarle dos goles al Macará en el empate 2-2 dentro del hexagonal final de la liga ecuatoriana.
Es importante destacar que el contrato de Fajardo con la Universidad Católica vence este 31 de diciembre de 2026. El panameño arribó al conjunto ecuatoriano en el 2024 tras un breve paso por el DC United de la MLS.
Con este doblete, Fajardo rompe una racha de cuatro partidos sin anotar con el equipo. Su último tanto fue el 20 de septiembre cuando le marcó a la Liga de Quito.
Ante el Macará, el panameño disputó 83 minutos, completó 13 pases de 21 intentados (62% de efectividad), realizó tres contribuciones defensivas, tocó el balón 36 veces, realizó una intercepción y tuvo dos recuperaciones de balón.
La Universidad Católica, equipo que se está jugando la oportunidad de llevarse el título de liga, estaba urgido de los tres puntos, sin embargo la brecha frente al Independiente del Valle es bastante amplia. A pesar de ello, Fajardo no deja de anotar goles con los suyos.
De hecho, Fajardo está peleando en la parte alta de la tabla de goleadores, aún con cuatro partidos por disputarse.
Si nos ponemos a ver sus números en este 2026 a nivel de clubes, en 40 partidos ha logrado 19 goles y repartido cuatro asistencias entre todas las competencias. Solo en el torneo liguero suma 13 anotaciones en 34 compromisos.
Este buen momento que está viviendo Fajardo con la Universidad Católica lo trasladará a la selección de Panamá cuando se enfrente a Curazao este 12 y 15 de noviembre por los cuartos de final de la Liga de Naciones.