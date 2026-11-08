José Fajardo brilla con doblete en la Universidad Católica previo a unirse a la Selección de Panamá

A pesar de las constates críticas, el delantero panameño José Fajardo ha sabido silenciar esas críticas con goles, especialmente con la Universidad Católica, sobre todo en el último partido ante el Macará tras un doblete.

El futbolista de 33 años llegó a la cifra de los 50 goles vistiendo la camiseta de la Universidad Católica, tras anotarle dos goles al Macará en el empate 2-2 dentro del hexagonal final de la liga ecuatoriana.

Es importante destacar que el contrato de Fajardo con la Universidad Católica vence este 31 de diciembre de 2026. El panameño arribó al conjunto ecuatoriano en el 2024 tras un breve paso por el DC United de la MLS.

Con este doblete, Fajardo rompe una racha de cuatro partidos sin anotar con el equipo. Su último tanto fue el 20 de septiembre cuando le marcó a la Liga de Quito.

Ante el Macará, el panameño disputó 83 minutos, completó 13 pases de 21 intentados (62% de efectividad), realizó tres contribuciones defensivas, tocó el balón 36 veces, realizó una intercepción y tuvo dos recuperaciones de balón.