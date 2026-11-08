Choque de trenes en Egipto deja cuatro muertos y más de 80 heridos

Al menos cuatro personas murieron y otras 88 resultaron heridas este domingo 8 de noviembre, tras la colisión de dos trenes en la gobernación de Guiza, al sur de El Cairo, Egipto, informaron las autoridades.
El accidente ocurrió entre las estaciones de Kafr Ammar y Al-Raqqa, cuando un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otra unidad que viajaba desde El Cairo hacia Asuán, en el sur del país.
El choque provocó el descarrilamiento de varios vagones y obligó a interrumpir el tráfico ferroviario en el sector. El Ministerio de Salud indicó que los heridos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.
Tras el siniestro, decenas de ambulancias acudieron al lugar para atender y trasladar a los afectados. Además, los equipos de emergencia utilizaron grúas para retirar los vagones accidentados, según informó la autoridad ferroviaria.
El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, aseguró que seguía la situación con “gran preocupación” y ordenó una investigación urgente para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades ante posibles negligencias.
El accidente vuelve a poner la atención sobre el historial de siniestros ferroviarios en Egipto, cuyo sistema de trenes es considerado el más antiguo de África y Medio Oriente.
En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren al sur de El Cairo, en uno de los peores desastres ferroviarios del país.
En 2017, otro accidente en la ruta hacia Alejandría dejó más de 40 fallecidos, después de que un tren descarrilara y chocara de frente contra otra unidad.