Choque de trenes en Egipto deja cuatro muertos y más de 80 heridos

Al menos cuatro personas murieron y otras 88 resultaron heridas este domingo 8 de noviembre, tras la colisión de dos trenes en la gobernación de Guiza, al sur de El Cairo, Egipto, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió entre las estaciones de Kafr Ammar y Al-Raqqa, cuando un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otra unidad que viajaba desde El Cairo hacia Asuán, en el sur del país.

El choque provocó el descarrilamiento de varios vagones y obligó a interrumpir el tráfico ferroviario en el sector. El Ministerio de Salud indicó que los heridos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.