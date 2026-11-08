Sismo de magnitud 3.9 se registra al noreste de Coiba este domingo

Un sismo de magnitud 3.9 fue reportado la mañana de este domingo por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, según información preliminar emitida por la entidad.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:14:16 a.m. hora local y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento superficial. El epicentro fue localizado a 23 kilómetros al noreste de Coiba, en territorio panameño.

Las autoridades indicaron que la información se encuentra en estado preliminar, por lo que algunos datos podrían ser actualizados en las próximas horas conforme avance el análisis de los registros sísmicos.