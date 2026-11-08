Sismo de magnitud 3.9 se registra al noreste de Coiba este domingo

Un sismo de magnitud 3.9 fue reportado la mañana de este domingo por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, según información preliminar emitida por la entidad.
De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:14:16 a.m. hora local y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento superficial. El epicentro fue localizado a 23 kilómetros al noreste de Coiba, en territorio panameño.
Las autoridades indicaron que la información se encuentra en estado preliminar, por lo que algunos datos podrían ser actualizados en las próximas horas conforme avance el análisis de los registros sísmicos.
Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, víctimas fatales o daños materiales relacionados con este evento. Tampoco se ha informado sobre afectaciones a infraestructuras o interrupciones en servicios básicos en las zonas cercanas al epicentro.
Panamá forma parte de una región con actividad sísmica debido a la interacción de diversas placas tectónicas en el área centroamericana. Por esta razón, el monitoreo constante de los movimientos de la corteza terrestre es una labor fundamental para las instituciones encargadas de la vigilancia geológica del país.
Ubicado frente a la costa del Pacífico panameño, el Parque Nacional Coiba es un santuario natural como ningún otro en América. Se extiende a lo largo y ancho de 38 islas — con Isla Coiba como la más grande de Centroamérica — y al mismo tiempo protege más de 270.000 hectáreas de bosques, islas, manglares y vida marina.
El Parque Nacional Coiba — Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO — es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del trópico, un laboratorio viviente de la evolución, donde la naturaleza ha permanecido prácticamente virgen durante décadas, y un destino imprescindible para el ecoturismo en Panamá.