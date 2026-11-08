Festival del Toro Guapo de Antón se reprograma para diciembre de 2026

La organización confirmó que la edición número 55 de esta celebración se desarrollará del 10 al 13 de diciembre , en la Avenida Central de Antón, provincia de Coclé.

El Festival Nacional del Toro Guapo de Antón finalmente se llevará a cabo en diciembre de 2026, luego de que su realización fuera suspendida cuando estaba prevista inicialmente del 15 al 20 de octubre.

Para este año, la celebración contará con la participación de S.M. Daniusha Tatiana De La Cruz y S.M. Neily Maylin Campos Pérez, Reina Infantil 2026 , quienes formarán parte de las actividades de esta tradicional festividad.

La decisión de continuar con el festival recibió el respaldo de los asistentes durante una Asamblea Extraordinaria realizada el pasado 31 de octubre, en la que manifestaron su apoyo a la preservación de esta tradición cultural del distrito.

De acuerdo con los organizadores, la actividad también busca contribuir a la reactivación económica de Antón, mediante oportunidades de ingresos para artesanos, emprendedores, vendedores, transportistas, buhoneros y pequeños comerciantes.

Además, esta edición tendrá un componente solidario, ya que se habilitará un punto de recolección de alimentos secos y artículos de aseo personal para apoyar a las familias damnificadas.

Los organizadores también informaron que el pasado 6 de noviembre solicitaron cortesía de sala ante el Concejo Municipal de Antón, donde recibieron el respaldo para desarrollar la celebración.

Con esta nueva fecha, Antón se prepara para volver a vivir una de sus principales manifestaciones culturales, que reúne tradición, identidad y actividad económica.