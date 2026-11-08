Clima en Panamá: pronóstico de lluvias y tormentas para este domingo 8 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este domingo 8 de noviembre, cuando se esperan intervalos nublados y episodios de aguaceros aislados con tormentas, principalmente hacia la región occidental del país.

Durante la mañana, predominarán los intervalos nublados en gran parte del territorio nacional. En el Caribe se esperan lluvias aisladas, mientras que en el Pacífico las condiciones serán mayormente parcialmente nubladas.

En horas de la tarde, aumentará la actividad lluviosa. En Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé se pronostican aguaceros con tormentas de intensidad moderada. También podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas en Colón y la comarca Guna Yala.

En el Pacífico, se prevén aguaceros aislados con tormentas hacia Chiriquí, la Cordillera Central, el norte de Panamá Oeste y sectores norte y este de la provincia de Panamá. El resto de esta vertiente tendrá intervalos nublados.

Durante la noche, persistirán algunos episodios de lluvia y tormentas en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que en Chiriquí, principalmente en Tierras Altas, podrían continuar las precipitaciones. En el resto del país se esperan intervalos nublados.