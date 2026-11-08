De la Espriella refuerza seguridad de medios tras amenaza contra Caracol TV

La evacuación de la sede de Caracol Televisión en Bogotá por una amenaza de bomba trascendió este domingo el ámbito de una alerta de seguridad y se convirtió en un símbolo de la creciente tensión que enfrenta Colombia en medio de la ofensiva del Gobierno contra el ELN y las disidencias de las FARC. La reacción del presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó reforzar la protección de varios medios de comunicación y prometió una respuesta contundente frente a los grupos armados ilegales, marcó el tono político de una jornada marcada por la preocupación. La noche del sábado, las instalaciones de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta de Bogotá, fueron evacuadas luego de que el canal recibiera información de las autoridades sobre la presunta intención de grupos ilegales de atentar contra el medio. En un comunicado, la cadena informó que activó todos los protocolos de seguridad para proteger a sus trabajadores y sus instalaciones.

La emergencia obligó a la salida inmediata de periodistas, presentadores y personal técnico, mientras la programación continuaba al aire. Además, se reportó el sobrevuelo de un dron y la presencia de un helicóptero en la zona, lo que incrementó la preocupación durante varias horas. Sin embargo, tras las inspecciones realizadas, la Policía Metropolitana de Bogotá descartó la existencia de explosivos en el lugar. La institución indicó que no había evidencia de artefactos explosivos ni dentro ni en los alrededores de la sede del canal, aunque mantuvo activos los protocolos preventivos mientras avanzaban las verificaciones.