Presupuesto 2027: empresarios advierten que el reto será convertir recursos en resultados

El desafío de la ejecución del Presupuesto General del Estado en 2027 será convertir los recursos monetarios en resultados concretos para los panameños, advierte la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), en su columna La Cámara Opina. Con $35,111 millones aprobados, el gremio señala que las instituciones gubernamentales tienen la oportunidad de atender necesidades prioritarias, dinamizar la economía y fortalecer las condiciones para el desarrollo nacional. “Reconocemos la importancia de priorizar la inversión. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias, por sí solas, no garantizan resultados. Se requiere planificación, ejecución oportuna y una administración responsable que permita aprovechar cada balboa en beneficio del país”, expresó Aurelio Barría, presidente de la Cciap.

De acuerdo al gremio, Panamá necesita avanzar en proyectos de infraestructura, educación, salud, agua potable y servicios públicos que mejoren la calidad de vida y fortalezcan la competitividad del país. Es por eso que la inversión pública debe traducirse en obras concluidas, servicios eficientes y oportunidades para generar empleo y atraer nuevas inversiones, por lo que se necesita establecer prioridades claras, cumplir los cronogramas y dar seguimiento a los proyectos hasta su culminación. “El sector privado tiene la disposición y capacidad de contribuir a este proceso, sumando esfuerzos para que las comunidades recuperen su dinamismo y encuentren nuevas oportunidades de desarrollo”, también indicó Barría en La Cámara Opina. Cuentas claras Además del compromiso por generar resultados con los recursos públicos el próximo año, la Cciap también señala que la calidad del gasto público, la transparencia y la disciplina fiscal deben mantenerse como prioridades para todos los órganos e instituciones del Estado. Esto exige que se revisen las prioridades, se eviten los gastos innecesarios y se asegure que cada asignación corresponda a necesidades reales, con criterios de eficiencia y rendición de cuentas.