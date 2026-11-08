Netanyahu enfrenta una nueva amenaza política: su rival formará el próximo gobierno de Israel

Gadi Eisenkot, rival del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue designado por el presidente de Israel, Isaac Herzog, para intentar formar el próximo gobierno.
El mandatario anunció su decisión ayer, sábado, tras varios días de consultas con los partidos que obtuvieron representación en el Parlamento durante las elecciones del pasado 27 de octubre.
La designación representa un nuevo revés político para Netanyahu, cuya coalición perdió la mayoría parlamentaria en los comicios. Sin embargo, la decisión no garantiza que Eisenkot consiga convertirse en el próximo primer ministro.
El dirigente opositor deberá iniciar complejas negociaciones con posibles aliados para construir una coalición de gobierno. Tras una ceremonia oficial prevista para el día de hoy, dispondrá de un plazo de hasta seis semanas para conseguir los apoyos necesarios.
Mientras tanto, Netanyahu buscará impedir que su rival logre formar gobierno.
Sin embargo, Eisenkot ya ha respondido a la petición del presidente israelí, señalando que “es impresindible” la formación de un Gobierno de emergencia nacional.
”Estamos en un momento de emergencia, ante un punto de no retorno para el Estado de Israel”, señaló desde la residencia presidencial, según EFE.
El líder del partido Yashar también habló sobre los últimos años que ha vivido Israel. “Esta vez tenemos que hacerlo de otra manera. Los días en que los israelíes se sentían excluidos por su Gobierno tienen que terminar y no volver nunca más”, afirmó.
Israel, sin un ganador claro en las elecciones
En Israel, los ciudadanos votan por partidos políticos, que posteriormente pueden establecer alianzas para gobernar. Para formar un gobierno, una coalición necesita reunir al menos 61 de los 120 escaños que conforman el Parlamento, conocido como Knéset.
De acuerdo con la agencia de noticias AP, ni Netanyahu ni Eisenkot obtuvieron por sí solos los respaldos suficientes para alcanzar esa mayoría.
La coalición del actual primer ministro pasó de contar con un máximo de 68 escaños a quedarse con 53, mientras que el bloque opositor encabezado por Eisenkot consiguió 48. Los 19 escaños restantes quedaron en manos de partidos liderados por árabes.
No obstante, después de las consultas realizadas la semana pasada, Herzog consideró que Eisenkot tiene mayores posibilidades de reunir los apoyos necesarios para formar gobierno, debido a que los partidos árabes manifestaron su disposición a respaldarlo.
Aun así, persisten las dudas sobre si Eisenkot está dispuesto o tiene la capacidad de incorporar a estos partidos a una futura coalición. Después de tres años de guerra en Gaza y de enfrentamientos en distintos puntos de Oriente Medio, establecer una alianza política con agrupaciones lideradas por árabes representa un desafío considerable en el escenario político israelí.