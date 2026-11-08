Récord en la MLS: Messi gana su segunda Bota de Oro consecutiva

El futbolista Lionel Messi volvió a poner su nombre en letras doradas en la Major League Soccer (MLS). Lo que parecía un destino para afrontar su parte final de su carrera, el argentino se ha tomado muy enserio su aventura en el Inter Miami y seguir anotando goles como siempre se le ha caracterizado.

Una vez terminada la temporada regular de la MLS 2026, Messi se coronó con la Bota de Oro, por segunda temporada consecutiva, tras haber anotado 26 tantos en 28 partidos con el equipo de Las Garzas. De hecho, este es un hito histórico para el argentino ya que es el primer futbolista en llevarse esta distinción individual en dos campañas seguidas y el sexto en hacerlo múltiple veces.

Además de estas 26 anotaciones, Messi registró 17 asistencias lo que hacen ser 43 contribuciones de gol en toda la temporada regular. El Inter Miami llegó anotar 80 goles, eso quiere decir que en más de la mitad de los tantos del equipo intervino Messi, ya sea con un gol o un pase de anotación.

En el 2025, sus registros fueron un poco mayores. En apenas 28 partidos, temporada marcada por sus lesiones musculares, logró hacer hasta 29 goles. Es decir, finalizó con más tantos que duelos disputados.

Cabe destacar que este premio tan solo toma en cuenta lo hecho en temporada regular y no en los play-offs, instancia en la que se clasificó el Inter Miami tras finalizar segundo de la Conferencia Este de la MLS.

Los otros futbolistas que consiguieron la Bota de Oro en más de una ocasión fueron Bradley Wright-Phillips, Chris Wondolowski, Jeff Cunningham, Taylor Twellman y Preki.

Desde su llegada a Miami, en junio del 2023, muchos aseguraban que no tendría un impacto importante en el equipo, sin embargo la inyección fue inmediata, con títulos incluidos. El equipo pasó a tener sus vitrinas vacías, a ganar la Leagues Cup, la Supporter’s Shield y la MLS Cup. Además fueron finalistas de la US Open Cup y participaron en el Mundial de Clubes, siendo el único equipo de la Concacaf en clasificar a la ronda de eliminatorias.

Si nos podemos a ver toda su carrera deportiva, con esta Bota de Oro, Messi sumó su 24 trofeo de máximo goleador de algún certamen. El jugador de 39 años ya fue el mayor goleador en la Leagues Cup, Champions League (seis veces), LaLiga (ocho), en la Copa América y conquistó la Bota de Oro en Europa en seis ocasiones.