Blackman y Cristian Martínez presentes en el Roma-Slovan Bratislava en la Champions

Este martes 20 de octubre, el Slovan Bratislava de César Blackman y Cristian Martínez, tuvieron por delante una difícil visita ante la Roma en el estadio Olímpico. El conjunto italiano venció por goleada y sin muchos problemas a los eslovacos 4-0.

Continúan las acciones de la UEFA Champions League 2026-2027 en la que varios panameños continúan viendo minutos importantes en el torneo más prestigioso a nivel de clubes en Europa.

Mario Hermoso, Nahuel Molina, Niccolo Pisilli y Doneyll Malen fueron los autores de los tantos de los romanos ante un Slova Bratislava que sigue sin sumar puntos en este torneo. A pesar de ser su segunda vez que juegan este torneo, el equipo eslovaco continúa sin poder sumar aunque sea una unidad en la fase de liguilla.

En cuanto a los panameños, Blackman saltó al terreno de juego entre los 11 titulares y fue quien hizo la infracción dentro del área para que posteriormente anotará por la via penal Malen y certificar la goleada.

Durante una disputa entre Blackman y Wesley, el panameño empujó dentro del área al brasileño quien tenía la posesión de balón y el árbitro no dudo en señalar la pena máxima en el minuto 58 de partido.

Por el lado de el ‘Fulo’ Martínez ingresó al partido en el segundo tiempo. Yaya Touré, entrenador del equipo del Slovan, decidió dejar en el banco al panameño, esto quizás en busca de dosificar al jugar tras la gira asiática.

Aunque es importante destacar que el panameño no vio minutos el pasado fin de semana en el duelo de liga, esto pensando que sería titular ante la Roma, pero no terminó siendo así.

De acuerdo con las estadísticas, Blackman en los 90 minutos que estuvo en la cancha, tocó el balón 37 veces, completó 21 pases de 23 intentados (91% de efectividad), realizó tres despejes, recuperó dos balones y tuvo una intercepción.

Mientras que el ‘Fulo’ Martínez, jugó 21 minutos, fue amonestado a los 69 minutos del cotejo, entregó cinco pases de cinco intentados, realizó una contribución en defensa e hizo una intercepción.

Tras este partido, el Slovan Bratislava no volverá a ver acción en la Champions League hasta el 3 de noviembre cuando se enfrente al LASK de Andrés Andrade en el ‘Duelo de Panas’.