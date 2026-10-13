Champions League: Los panameños que van por la gloria europea esta semana

Regresan las noches mágicas de la UEFA Champions League. Se está volviendo una costumbre ver a panameños en el escenario más importante del fútbol europeo a nivel de clubes.

Andrés Andrade con el LASK, César Blackman y Cristian Martínez con el Slovan Bratislava buscarán sus primeros puntos en el torneo en esta Jornada 2 del certamen. Tuvieron que pasar un poco más de un mes para que el torneo se reactivara.

De este trío de panameños, el primero que verá acción será Andrade con el LASK austriaco. En su casa recibirán al nada más y nada menos que el Liverpool de la Premier League. Equipo plagado con figuras importantes como Ronald Araujo, Alisson Becker, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Virgil Van Dijk, Bradley Barcola, entre otros.

Este será el segundo partido que jugara Andrade en su carrera dentro de la Champions League, sin embargo ya tiene una experiencia importante jugando ante equipos ingleses. En el pasado el zaguero panameño se enfrentó al Manchester United en el Teatro de los Sueños en la UEFA Europa League 2019-2020.

Sumado a ello, Andrade fue parte de ambos partidos entre el LASK y el Liverpool en la fase de grupos de la Europa League 2023-2024. El panameño jugó los 90 minutos de ambos compromisos. Los ingleses vencieron en Anfield 4-0, mientras que en Austria superaron a los locales 1-3.

El jugador de 27 años está viviendo posiblemente su mejor momento en toda su carrera. Solamente en este 2026 se coronó campeón de liga y copa en Austria y viene de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pero a nivel individual ha demostrado un crecimiento exponencial. Muchos ya lo colocan como el mejor defensor actualmente en la selección de Panamá, estando a la altura de Amir Murillo.

Todo este buen momento viene compaginado con el reciente cambio de agencia que hizo. Este cambio no es casual y es una probabilidad que podría ser para un cambio de aires en un futuro.

Sports Entertainment Group (SEG), con sede en Países Bajos, es la nueva agencia encargada del presente y futuro de Andrade. Este prestigioso grupo tiene en su agenda a importantes nombres como el propio Gakpo, Nico O’ Reilly (Manchester City), Rasmus Hojlund (Napoli), Sergi Gómez (Real Sociedad), entre otros. Por si fuese poco también representa actualmente a su compatriota Murillo en el Besiktas.

Andrade viene de jugar el pasado fin de semana ante el Rapid Wien, encuentro que jugó los 90 minutos por lo que se espera que esté en óptimas condiciones para enfrentarse al Liverpool. Austriacos e ingleses se medirán este miércoles 14 de octubre a las 11:45 a.m. (hora local).

El Slovan recibe al Stuttgart Dentro del calendario europeo del Slovan Bratislava, el Stuttgart se perfila ser uno de los rivales más incómodos para el conjunto eslovaco.

Los teutones vienen de vencer en su debut ante Viking, mientras que el Slovan Bratislava cayó por goleada ante los actuales bicampeones del torneo, el PSG, 6-1 en el Parque de los Príncipes.

César Blackman y Cristian Martínez forman parte de este cuadro eslovaco que buscar, en su segunda temporada en la Champions League en toda su historia, sumar sus primeros puntos.

Los dirigidos por el exjugador del Barcelona, Yaya Touré, tendrá el difícil reto de darle vuelta una situación atípica para el equipo. En los últimos cinco partidos del equipo, tan solo han triunfado en dos ocasiones.

Tras la gira asiática, tanto Blackman como Martínez, sumaron minutos importantes en los partidos con la selección de Panamá, por lo que Yaya Touré decidió darles descanso el pasado fin de semana ante el Skalica para que lleguen en óptimas condiciones al enfrentamiento contra el Stuttgart.