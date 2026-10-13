Precios del petróleo bajan en julio 2026, pero siguen presionando a Panamá

Luego de las fuertes presiones observadas durante el segundo trimestre de 2026, los precios internacionales del petróleo mostraron señales de corrección en julio, aunque aún se mantienen en niveles elevados frente al año anterior. El Informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revela que el precio promedio mensual del crudo West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en USD 79.4 por barril, por debajo de los USD 81.9 registrados en junio, lo que representa una disminución mensual de 3.1%, según cifras del Banco Mundial. A pesar de esta moderación, los precios del petróleo permanecen por encima de los niveles observados durante gran parte de 2025, reflejando que el mercado internacional continúa operando en un entorno de alta incertidumbre y volatilidad. En términos acumulados, el precio promedio del WTI durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó $82.2 por barril, significativamente superior a los $67.6 registrados en igual período de 2025. Este comportamiento estuvo determinado principalmente por los fuertes incrementos registrados entre marzo y mayo.

La corrección observada en junio y julio contribuyó a moderar las presiones sobre los mercados energéticos, pero los precios internacionales siguen ubicándose en niveles superiores al promedio de años recientes. Para Panamá, en su condición de importador neto de hidrocarburos, esta evolución continúa incidiendo directamente sobre el costo de las importaciones de combustibles. Entre enero y julio de 2026, la factura de importación de los principales combustibles consumidos en el país —diésel, jet fuel, gasolina de 95 octanos y gasolina de 91 octanos— ascendió a $1,873.2 millones. Este monto representó el 80.3% del valor total de las importaciones de combustibles y superó en $571.3 millones lo registrado durante el mismo período de 2025. Adicionalmente, durante julio se contabilizaron importaciones de gas de petróleo e hidrocarburos gaseosos por $170.1 millones, lo que evidencia la relevancia que mantienen los hidrocarburos dentro de la estructura energética y comercial del país.