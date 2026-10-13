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Soná queda sin producción de agua potable tras sismo de magnitud 6.4

El Idaan indicó que trabaja para atender la situación y ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados.
El Idaan indicó que trabaja para atender la situación y ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 13/10/2026 12:32
Este nuevo evento sísmico ocurre mientras los residentes de Veraguas aún enfrentan las consecuencias del terremoto de magnitud 7.5 registrado este viernes 9 de octubre en Panamá.

El sismo de magnitud 6.4, registrado a las 6:20 p.m. de este lunes 12 de octubre al noreste de la isla de Coiba, provocó afectaciones en el suministro de agua potable en Soná, provincia de Veraguas.

Tras el movimiento sísmico, también se reportó la explosión de un transformador instalado en un poste en el área de la planta potabilizadora de Soná, ubicada al sur de la provincia.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta quedó fuera de servicio debido a la falta de fluido eléctrico. Según el aviso divulgado por la institución, la suspensión de las operaciones se registró a las 7:57 p.m. de este lunes.

El Idaan indicó que trabaja para atender la situación y ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados por la interrupción del servicio.

Este nuevo evento sísmico ocurre mientras los residentes de Veraguas aún enfrentan las consecuencias del terremoto de magnitud 7.5 registrado este viernes 9 de octubre en Panamá y de las réplicas posteriores.

La suspensión de las operaciones de la potabilizadora representa una nueva preocupación para los habitantes de Soná, que requieren el suministro de agua potable mientras continúan las labores de atención tras la emergencia sísmica.

Con información de la corresponsal Richell Solís

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