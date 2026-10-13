Soná queda sin producción de agua potable tras sismo de magnitud 6.4

El sismo de magnitud 6.4, registrado a las 6:20 p.m. de este lunes 12 de octubre al noreste de la isla de Coiba, provocó afectaciones en el suministro de agua potable en Soná, provincia de Veraguas.

Tras el movimiento sísmico, también se reportó la explosión de un transformador instalado en un poste en el área de la planta potabilizadora de Soná, ubicada al sur de la provincia.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta quedó fuera de servicio debido a la falta de fluido eléctrico. Según el aviso divulgado por la institución, la suspensión de las operaciones se registró a las 7:57 p.m. de este lunes.