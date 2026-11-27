El futuro de la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, entró en una nueva etapa de evaluación técnica, jurídica y social tras el anuncio del presidente José Raúl Mulino, el pasado 16 de noviembre, sobre el inicio de conversaciones formales con la mina. Para conducir el diálogo hacia una decisión definitiva, el Órgano Ejecutivo conformó una Comisión Interministerial de Alto Nivel integrada por los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Juan Carlos Navarro (Ambiente), que el 23 de noviembre sostuvo un primer encuentro informativo con la empresa bajo el Acuerdo de Escazú y fijó cinco pilares irrenunciables: propiedad estatal de los minerales, máximo beneficio para el país, soberanía nacional, protección ambiental y respeto a la Constitución. En paralelo, el Gobierno aprobó mediante procedimiento excepcional contrataciones millonarias con firmas internacionales para examinar los escenarios derivados del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —relativo a la Ley 9 de 1997 y la Ley 406 de 2023—, representar al Estado en arbitrajes y dirigir una consulta ciudadana, un esquema que ya enfrenta cuestionamientos de juristas locales sobre su legalidad, la idoneidad de asesores extranjeros para opinar sobre fallos de la CSJ y la moratoria minera.

Asesoría legal y financiera A través de las Resoluciones de Gabinete N.° 124 y 125 del 20 de octubre de 2026 (publicadas en la Gaceta Oficial Digital N.° 30660-M el 25 de noviembre), el Ejecutivo avaló dos contratos entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y bufetes estadounidenses por un monto máximo combinado de $28,980,098.92. El primer acuerdo, con Hughes Hubbard & Reed LLP, alcanza hasta $13,824,198.92 —divididos en $8,612,308.92 en honorarios y $5,211,890 en gastos estimados— con vigencia del 1 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2027. Su labor abarca asesoría jurídica prospectiva y operativa, diseño de instrumentos regulatorios, análisis fiscal y coordinación de auditorías y cierre del sector. El segundo contrato, suscrito con Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, asciende a un máximo de $15,155,900, desglosados en $10,012,500 en honorarios profesionales y $5,143,400 para gastos estimados. Sus tareas comprenden modelos de finanzas corporativas, revisión o renegociación de contratos, procesos de cierre, apertura o terminación ordenada y acompañamiento en negociaciones. La resolución excluye expresamente la representación del Estado en procedimientos administrativos, judiciales o de arbitraje.

Defensa en arbitrajes Previamente, mediante las Resoluciones de Gabinete N.° 105, 106 y 107 del 29 de septiembre de 2026 (Gaceta Oficial N.° 30637-F), el Gobierno también autorizó hasta $16,611,188.16 exclusivamente en honorarios —sin incluir gastos reembolsables— para que Hughes Hubbard & Reed LLP defienda a Panamá en tres arbitrajes multianuales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La Resolución N.° 106 destina hasta $5,749,578.81 para el litigio con Franco-Nevada Corporation (caso CIADI N.° ARB/24/26), cuya representación asumió la firma el 22 de mayo de 2025. Por su parte, la Resolución N.° 107 aprueba hasta $5,744,981.38 para el caso de First Quantum Minerals Ltd. (CIADI N.° ARB/25/18), asumido el 3 de marzo de 2025; mientras que la Resolución N.° 105 fija hasta $5,116,627.97 para la defensa ante KOMIR (CIADI N.° ARB/25/20), asumida el 8 de abril de 2025. El contrato vinculado a First Quantum contrasta con el anuncio de la multinacional del 31 de marzo de 2025 sobre un acuerdo para suspender sus procesos ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y el Tratado de Libre Comercio Canadá-Panamá. Al respecto, el ministro Moltó explicó que “Panamá continúa con los arbitrajes suspendidos”, pero requiere abogados externos para cumplir los requisitos legales durante las conversaciones: “Si no llegásemos a un acuerdo, los arbitrajes siguen ahí”.

Objeciones jurídicas La contratación de firmas extranjeras despertó críticas entre juristas locales. En declaraciones a La Estrella de Panamá, el abogado Ramón R. Arias señaló que contratar bufetes estadounidenses para opinar sobre decisiones de la CSJ y la Ley de moratoria minera “además de ser absurdo y quizás ilegal, raya en la insolencia”. Asimismo, sostuvo que “hay suficientes abogados en Panamá para prestar ese servicio” y que los fallos “son contundentes y que la mina no se puede reabrir de la manera que pretenden hacerlo”. Otra fuente consultada por este medio advirtió que la Ley 350 de 2022 que rige la abogacía contiene dos artículos que vuelven el asunto más delicado: “No se refieren únicamente al abogado extranjero, sino también al funcionario panameño que admite o facilita el ejercicio ilegal de la profesión”. Según detalló, el artículo 9 establece sanciones administrativas para el servidor público que admita asesores sin idoneidad o permita el ejercicio ilegal, mientras el artículo 10 prohíbe nombrarlos para asuntos civiles, penales o administrativos. La fuente también cuestionó el uso del numeral 5 del artículo 79 del Texto Único de la Ley 22 (contratos de beneficio social) y del artículo 83 para justificar la contratación directa: “el objeto directo de la contratación no es la explotación ordenada de un recurso natural ni la prestación de un servicio básico a la ciudadanía, sino la adquisición de servicios profesionales de asesoramiento”. A su juicio, “si se admite que cualquier consultoría relacionada con un asunto estratégico es un contrato de beneficio social, la excepción adquiere una amplitud extraordinaria” y “prácticamente toda contratación estatal podría justificarse, indirectamente, por el interés público o el beneficio social”. Asimismo criticó que “la contratación se aprueba después de iniciada su vigencia”. En ese sentido, se señaló que, aunque la resolución de Hughes Hubbard & Reed fija su vigencia desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027, los documentos se publicaron en Panamá Compra el 19 de octubre de 2026, el Consejo de Gabinete la aprobó el 20 de octubre y su publicación en Gaceta Oficial ocurrió el 25 de noviembre.