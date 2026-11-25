El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, declaró la mañana de este miércoles 25 de noviembre que las conversaciones sobre una eventual reapertura de la mina Cobre Panamá se desarrollarán bajo los principios establecidos por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, entre ellos el respeto a la legislación panameña, la soberanía nacional y la protección del ambiente.

Además, el ministro adelantó que la administración Mulino tiene previsto que en el primer trimestre del próximo año se hayan completado los procedimientos correctos relacionados con la mina de Donoso.

Insistió que el informe que se le entregó a Mulino está a disposición de todos los panameños para que lo consulten.

Añadió que el informe está en los sitios web de los ministerios de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y Ambiente.

Moltó explicó que el Gobierno continuará escuchando a los distintos sectores y líderes involucrados en el tema minero, como parte del proceso de evaluación de las condiciones que deberían cumplirse antes de avanzar hacia cualquier acuerdo con la empresa minera.

El ministro señaló que estos principios fueron transmitidos formalmente a la compañía y constituyen condiciones que el Ejecutivo considera fundamentales para abordar el futuro del proyecto minero.

El titular del MICI reiteró que cualquier entendimiento que pueda alcanzarse deberá contemplar una tributación para el Estado panameño, de manera que los beneficios económicos de una eventual actividad minera se traduzcan en aportes para el país.

Moltó indicó que el Ejecutivo mantendrá abierto el proceso de escucha y consulta para conocer las posiciones de los distintos sectores sobre el futuro de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón.

El ministro insistió en que la protección de la vida y el ambiente deberá ocupar un lugar central en cualquier decisión relacionada con el proyecto.

Los cinco principios establecidos por Mulino contemplan la propiedad panameña de los recursos minerales y el máximo beneficio económico para el país.

También se pide el respeto a la soberanía nacional, la protección ambiental y el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

La mina de Donoso mantiene suspendidas sus operaciones de extracción desde 27 noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá.

Las autoridades evalúa la posibilidad de una operación limitada que permita generar recursos para financiar el cierre definitivo y ordenado del proyecto, sin que ello implique una nueva concesión o una prórroga de las operaciones.