El anuncio convierte a Costa Rica en el próximo escenario del reconocido certamen internacional de belleza, que celebrará en el país centroamericano su 76.ª edición y más de siete décadas de historia.

La designación fue confirmada este martes 24 de noviembre durante la gala final de Miss Universo 2026 , realizada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, donde la representante local Jennifer Barreto obtuvo la corona.

Costa Rica se prepara para recibir por primera vez el certamen de Miss Universo , luego de ser anunciada como sede de la edición 76 del concurso, que se celebrará en 2027 .

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, participó en el anuncio a través de un video promocional en el que destacó los atractivos naturales del país y presentó la próxima edición bajo el lema “¡Pura vida en Costa Rica!”.

En el mensaje se resaltó la biodiversidad costarricense, sus volcanes y playas como parte de los elementos que acompañarán la promoción del país como sede de Miss Universo 2027.

Por su parte, Ronald Day, principal oficial ejecutivo de Miss Universe Organization, celebró la elección de Costa Rica y señaló que esperan trabajar junto a los aliados locales para mostrar al mundo el patrimonio natural y cultural de la nación.

Con esta designación, Costa Rica se suma a la lista de países latinoamericanos que han recibido el certamen, pero lo hará por primera vez en su historia.

Los organizadores informaron que los detalles sobre las fechas oficiales, los recintos y la programación de actividades de Miss Universo 2027 serán anunciados posteriormente.