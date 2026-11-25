El futbolista inglés Raheem Sterling, de 31 años, fue sentenciado este miércoles 25 de noviembre a 12 meses de prisión suspendida por un periodo de 18 meses en el Reino Unido, luego de declararse culpable de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso para inhalación indebida y omisión de entrega de una muestra para análisis tras ser detenido en el lugar de un accidente vial ocurrido en mayo pasado, según informó la BBC. El episodio que derivó en su captura se registró la mañana del 28 de mayo de este año, cuando la policía recibió múltiples alertas entre las 7:45 y las 8:52 sobre un Lamborghini negro que circulaba de forma temeraria por las autopistas M3 y M25, así como en la A327 y Minley Road.

Testigos señalaron ante las autoridades que el conductor inhalaba de un globo blanco antes de que el vehículo zigzagueara entre carriles, impactara contra una barrera de concreto y quedara inoperativo tras pasar una rotonda cerca de la salida 4a de la M3. Alrededor de las 9:15 de la mañana, agentes policiales arrestaron a Sterling en la escena del choque, donde las cámaras corporales de los uniformados registraron dos cilindros sobre su regazo. Posteriormente, el jugador admitió en su entrevista formal que conducía el automóvil, aunque según reportó la BBC solicitó asesoría legal antes de acceder a una prueba de sangre, actuación que el sargento a cargo consideró una negativa a cooperar.

Detalles de la sentencia

Además de la pena de prisión suspendida (que evita su ingreso inmediato a cárcel salvo que reincida durante los próximos 18 meses), el fallo judicial recoge las siguientes medidas y antecedentes detallados por la BBC:

Sanciones complementarias: Inhabilitación para conducir durante 24 meses, cumplimiento de 100 horas de trabajo comunitario no remunerado, pago de £187 por recargo a víctimas y £85 en concepto de costas procesales.

Postura de la defensa: El abogado defensor, Jason Bartfeld KC, reconoció la gravedad de los hechos y atribuyó el incidente de la prueba médica a una confusión respecto a la entrega de la muestra.

Situación deportiva: La detención se produjo once días después de que Sterling disputara un encuentro con el club neerlandés Feyenoord bajo un contrato de corto plazo, y actualmente el extremo se encuentra sin equipo.

El vínculo de Raheem Sterling con Panamá