La representante de Panamá en Miss Universo, Gabriela Lineth González del Valle, logró ubicarse entre las 30 mujeres más hermosas del mundo, marcando un nuevo resultado destacado para el país.

Originaria de la provincia de Chiriquí, Gabriela es modelo y estudiante de Medicina. Desde el inicio de la concentración del concurso se mantuvo entre las participantes que destacaron por su presencia y desempeño en las diferentes actividades.

Con 1.83 metros de estatura, la panameña también figuró como una de las candidatas latinas más altas de esta edición.

En su presentación ante el certamen, la representante panameña habló sobre la importancia de mantenerse disciplinada para cumplir sus metas, al tiempo que reveló su aspiración de desarrollarse en el campo de la Medicina y convertirse algún día en cirujana.