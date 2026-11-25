La representante de Panamá en Miss Universo, Gabriela Lineth González del Valle, logró ubicarse entre las 30 mujeres más hermosas del mundo, marcando un nuevo resultado destacado para el país.
Originaria de la provincia de Chiriquí, Gabriela es modelo y estudiante de Medicina. Desde el inicio de la concentración del concurso se mantuvo entre las participantes que destacaron por su presencia y desempeño en las diferentes actividades.
Con 1.83 metros de estatura, la panameña también figuró como una de las candidatas latinas más altas de esta edición.
En su presentación ante el certamen, la representante panameña habló sobre la importancia de mantenerse disciplinada para cumplir sus metas, al tiempo que reveló su aspiración de desarrollarse en el campo de la Medicina y convertirse algún día en cirujana.
Como parte de la competencia, la representante panameña desfiló en la pasarela de traje de baño con un diseño de dos piezas en tono rosado, junto a las candidatas de Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador, Puerto Rico, Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República Democrática del Congo y Nicaragua.
Aunque Gabriela no logró avanzar a la siguiente etapa del certamen, su clasificación al Top 30 representa un resultado importante para Panamá.
El país no conseguía ingresar a esta fase desde 2021, cuando Brenda Smith logró avanzar hasta el Top 16 de Miss Universo.
Así, la participación de Gabriela González del Valle queda marcada por su llegada al Top 30, luego de representar a Panamá en una de las competencias de belleza más importantes del mundo.