Más de 105 personas son investigadas por presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil en la denominada Operación Internacional Aliados por la Infancia VII fue desplegada este miércoles 25 de noviembre en 16 países de Latinoamérica y Europa.

Panamá figura entre las naciones con mayor número de objetivos identificados junto a Argentina, Bolivia y Uruguay, según informó el Ministerio Público.

En territorio panameño, las diligencias fueron coordinadas por el procurador general, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, junto a la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana y las fiscalías regionales de Coclé y Chiriquí, con allanamientos realizados en la ciudad capital y en ambas provincias.