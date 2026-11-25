Más de 105 personas son investigadas por presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil en la denominada Operación Internacional Aliados por la Infancia VII fue desplegada este miércoles 25 de noviembre en 16 países de Latinoamérica y Europa.
Panamá figura entre las naciones con mayor número de objetivos identificados junto a Argentina, Bolivia y Uruguay, según informó el Ministerio Público.
En territorio panameño, las diligencias fueron coordinadas por el procurador general, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, junto a la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana y las fiscalías regionales de Coclé y Chiriquí, con allanamientos realizados en la ciudad capital y en ambas provincias.
Para el desarrollo de los allanamientos y la recolección de evidencia digital en el país, las fiscalías trabajaron en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a través de su Unidad de Delitos Sexuales y la división de Ciberdelitos, así como con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos.
La institución reiteró que las actuaciones se ejecutan conforme a los procedimientos legales vigentes y en estricto apego a la Constitución para sustentar las respectivas acciones penales ante los tribunales de justicia.