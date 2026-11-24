La competencia por la corona de Miss Universo 2026 continúa avanzando. Durante la gala final, celebrada este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, se dieron a conocer los nombres de las 12 candidatas que lograron avanzar a la siguiente etapa del certamen de belleza.

Entre las clasificadas figuran representantes de América, Europa, África y Oceanía, en una selección que mantiene la expectativa entre los seguidores del concurso. En cambio, la representante de Panamá Gabriela González del Valle, no avanzó a esta siguiente fase.

Las candidatas que consiguieron un lugar en el Top 12 de Miss Universo 2026 son:

República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi

Francia: Garance Authié.

Filipinas: Bea Millan-Windorski.

Colombia: María Alejandra López.

Nicaragua: Jasmine Blandford.

Venezuela: Clara Vegas Goetz.

Puerto Rico: Jennifer Barreto.

Nueva Zelanda: Georgia Waddington.

Cuba: Mia Dio.

Chile: Dominga López.

República Dominicana: Melissa Núñez.

Estados Unidos: Audrey Eckert.

La selección de las 12 semifinalistas representa un nuevo momento decisivo en la gala, ya que las concursantes continúan su camino hacia la corona de la edición número 75 de Miss Universo.

La atención también se centra en las representantes latinoamericanas que consiguieron avanzar, entre ellas las candidatas de Colombia, Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Chile y República Dominicana.

Con el anuncio del Top 12, la competencia entra en una nueva fase y aumenta la expectativa por conocer quiénes conseguirán un lugar entre las siguientes finalistas y quién será la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.