Con un despampanante bikini rosa, Miss Panamá se luce en el desfile de trajes.
Nueva Zelanda, Perú, Brasil y Cuba desfilan sobre el escenario en el desfile de trajes de baño.
La final de las Top 30 es Nicaragua con la representación de Jasmine Blandford.
La República Democrática del Congo es la penúltima de las semifinalistas de Miss Universo 2026.
Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, una de las favoritas, logra pasar a la semifinal.
Olga Lombardo, Miss Bélgica y de origen latino, forma parte de las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026.
Bruk Belete Woldeyes, Miss Uganda, pasa a la semifinal.
Miss Francia, Garance Authié, es parte de las semifinalistas.
Miss Filipinas, Bea Millan, es parte de las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026
Uganda pasa a la semifinal
Mariale Acosta García, Miss Costa Rica 2026, pasa a la semifinal.
Miss Panamá, Gabriela Lineth González del Valle, pasa a la semifinal.
María Alejandra López, Miss Colombia, logra llegar a la semifinal.
María Vargas, representante de México, logra llegar a la semifinal.
Tanzania forma parte de la segunda parte de anunciadas.
Puerto Rico, representado por el pais anfitrión por Jennifer Barreto también llega a la lista de semifinalistas.
Estados Unidos, Curacao, Israel, Estados Unidos y Ecuador también forman parte de las concursantes que pasan a la semifinal.
Nueva Zelanda, Chile, Cuba, Islas Turcos y Caicos e India son algunas de las primeras 30 finalistas que pasan a la semifinal de Miss Universo 2026.
Gabriela Lineth González del Valle se presenta ante los espectadores.
Las 116 aspirantes de distintas partes del mundo desfilan por el escenario del Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.
Este es el cuarto certamen que se presentará en Puerto Rico, mientras que la ganadora portará una corona de 3,000 diamantes en un espectáculo en el que estará de anfitriona, la Miss Universo 1993 Dayanara Torres.
116 aspirantes batallan por la corona en este legendario concurso de belleza. La ceremonia comenzó con una apertura musical con la que se expone lo mejor de la música puertorriqueña. Denise Quiñones y La India serán algunas de las artistas que cantarán en una gala presentada por Jacqueline Bracamontes y Carlos Adrián.