El Consejo de Gabinete aprobó una nueva extensión de seis meses para el Fondo Tarifario de Occidente (FTO), un mecanismo estatal que subsidia la tarifa eléctrica de los consumidores en diversas comunidades de la provincia de Bocas del Toro. Con esta decisión, el beneficio fiscal regirá hasta el 30 de junio de 2027.

La medida quedó formalizada mediante la aprobación de una Resolución de Gabinete 59 del 23 de junio de 2027, que modifica el esquema vigente desde el 23 de junio de 2015. El plazo anterior expiraba el próximo 31 de diciembre de 2026, según lo establecido previamente en la Resolución de Gabinete N.° 50 del 9 de junio de 2026.

El FTO opera como un fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), autorizado originalmente bajo la Resolución de Gabinete N.° 59 de junio de 2015. A través de este instrumento, el Estado transfiere recursos públicos a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi).

De acuerdo con la normativa, Edechi debe traspasar la totalidad de estos fondos a sus clientes finales mediante un crédito o descuento directo en la factura mensual. El objetivo del esquema consiste en estabilizar el precio de la energía y evitar que los usuarios paguen los incrementos acumulados en el régimen tarifario desde el primer semestre de 2015.

La extensión beneficia específicamente a los residentes y comercios ubicados en la zona de concesión de Edechi dentro de la provincia bocatoreña, la cual abarca las comunidades de Almirante, Changuinola, Guabito, Las Tablas y áreas circunvecinas.

A estos consumidores se les calcula el cobro con base en las tarifas actualizadas del régimen vigente hasta el segundo semestre de 2026, pero el aporte estatal absorbe la diferencia para mantener el costo congelado a los niveles de hace más de una década.