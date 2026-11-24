El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por la presencia de mareas máximas y fuertes oleajes en los litorales Pacífico y Caribe de Panamá, condiciones que podrían representar riesgos para las comunidades costeras y las actividades marítimas.

El aviso estará vigente desde este martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). El fenómeno está asociado a la influencia de mareas vivas o de sicigia, combinadas con oleaje y vientos en ambas costas del país.

En el litoral Pacífico, se prevén mareas máximas de entre 16.6 y 17.5 pies (5.06 y 5.33 metros), mientras que las olas podrían alcanzar alturas de entre 1 y 2 metros, dependiendo de la zona.

El aviso abarca sectores del Pacífico Oriental, como el Golfo y Bahía de Panamá; el Pacífico Central, que incluye el sur de Veraguas y Los Santos; y el Pacífico Occidental, en la provincia de Chiriquí.

Para el litoral Caribe, se pronostican olas de entre 0.8 y 2 metros, acompañadas de vientos de 10 a 30 kilómetros por hora y períodos de oleaje de entre 6 y 8 segundos.