El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por la presencia de mareas máximas y fuertes oleajes en los litorales Pacífico y Caribe de Panamá, condiciones que podrían representar riesgos para las comunidades costeras y las actividades marítimas.
El aviso estará vigente desde este martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). El fenómeno está asociado a la influencia de mareas vivas o de sicigia, combinadas con oleaje y vientos en ambas costas del país.
En el litoral Pacífico, se prevén mareas máximas de entre 16.6 y 17.5 pies (5.06 y 5.33 metros), mientras que las olas podrían alcanzar alturas de entre 1 y 2 metros, dependiendo de la zona.
El aviso abarca sectores del Pacífico Oriental, como el Golfo y Bahía de Panamá; el Pacífico Central, que incluye el sur de Veraguas y Los Santos; y el Pacífico Occidental, en la provincia de Chiriquí.
Para el litoral Caribe, se pronostican olas de entre 0.8 y 2 metros, acompañadas de vientos de 10 a 30 kilómetros por hora y períodos de oleaje de entre 6 y 8 segundos.
Las áreas bajo aviso comprenden el Caribe Oriental, incluyendo Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala; el Caribe Central, en sectores de Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas; además del Caribe Occidental, que incluye la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.
Sinaproc advirtió que durante los períodos de marea alta podrían registrarse condiciones peligrosas para bañistas y embarcaciones menores, mientras que la marea baja tampoco elimina los riesgos para quienes realizan actividades marítimas, particularmente en botes artesanales.
También existe posibilidad de inundaciones en playas y sectores costeros, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones del mar y seguir las indicaciones de las autoridades.
Entre las principales recomendaciones están evitar ingresar al mar durante fuertes oleajes y corrientes, suspender actividades recreativas o deportivas en playas con condiciones adversas y extremar las medidas de seguridad al utilizar embarcaciones menores.
Sinaproc también pidió evitar permanecer en zonas costeras expuestas a inundaciones, respetar las señalizaciones de seguridad y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
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