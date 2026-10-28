Sinaproc alerta por mareas de hasta 5.3 metros y fuertes vientos en la costa del Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió la tarde de este miércoles 28 de octubre un aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en el litoral Pacífico de Panamá, debido a las mareas altas, los fuertes vientos y los periodos prolongados de oleaje. La alerta estará vigente hasta este 31 de octubre de 2026.
Además, este aviso se produce 21 días después del terremoto del viernes 9 de octubre, que afectó principalmente a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.
Esas zonas forman parte del área de provincias centrales que ahora debe mantenerse atenta a las condiciones del mar y a los posibles riesgos en sectores costeros.
Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, para este jueves 29 de octubre se prevén mareas de hasta 17.4 pies, equivalentes a 5.3 metros, acompañadas de vientos sostenidos de entre 15 y 35 kilómetros por hora, con posibles ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.
Sinaproc informó que las condiciones marítimas serán adversas en el Pacífico Central, que comprende la península de Azuero y el sur de Veraguas.
En el Pacífico Occidental, correspondiente al golfo de Chiriquí, y en el Pacífico Oriental, que incluye el golfo de Panamá y Darién, se mantienen condiciones de precaución.
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El incremento del oleaje y las mareas altas podrían favorecer la presencia frecuente de mar picado y aumentar el riesgo de inundaciones en sectores costeros.
La advertencia está dirigida especialmente a residentes de estas áreas, pescadores artesanales, operadores de embarcaciones y visitantes de las playas, quienes deben tomar medidas preventivas ante las condiciones previstas.
Ante el pronóstico, la entidad pidió a la población evitar ingresar al mar cuando se registren oleajes fuertes o condiciones adversas. También recomendó a los bañistas seguir las indicaciones de las autoridades y abstenerse de realizar actividades acuáticas en zonas de riesgo.
A los pescadores artesanales y operadores de embarcaciones les aconsejó evaluar las condiciones marítimas antes de zarpar y evitar la navegación si no existen condiciones seguras.
Además, recomendó mantenerse alejados de rompeolas, espigones, acantilados y otras áreas expuestas al fuerte oleaje, así como evitar permanecer en playas y sectores costeros que puedan verse afectados por el ascenso de la marea.
La entidad también pidió no cruzar áreas inundadas y mantenerse atentos a los cambios en las condiciones del tiempo y del mar, así como a la información emitida por las fuentes oficiales.
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