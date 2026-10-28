Sinaproc alerta por mareas de hasta 5.3 metros y fuertes vientos en la costa del Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió la tarde de este miércoles 28 de octubre un aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en el litoral Pacífico de Panamá, debido a las mareas altas, los fuertes vientos y los periodos prolongados de oleaje. La alerta estará vigente hasta este 31 de octubre de 2026.

Además, este aviso se produce 21 días después del terremoto del viernes 9 de octubre, que afectó principalmente a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Esas zonas forman parte del área de provincias centrales que ahora debe mantenerse atenta a las condiciones del mar y a los posibles riesgos en sectores costeros.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, para este jueves 29 de octubre se prevén mareas de hasta 17.4 pies, equivalentes a 5.3 metros, acompañadas de vientos sostenidos de entre 15 y 35 kilómetros por hora, con posibles ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

Sinaproc informó que las condiciones marítimas serán adversas en el Pacífico Central, que comprende la península de Azuero y el sur de Veraguas.

En el Pacífico Occidental, correspondiente al golfo de Chiriquí, y en el Pacífico Oriental, que incluye el golfo de Panamá y Darién, se mantienen condiciones de precaución.