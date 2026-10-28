Interconexión eléctrica Panamá-Colombia avanza: Congreso Guna aprueba hoja de ruta para consulta previa

En un giro histórico, tras casi dos décadas de desacuerdos, el Congreso General Guna aprobó la hoja de ruta para iniciar la consulta previa, libre e informada sobre el Proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá. La decisión, confirmada por la Secretaría Nacional de Energía, faculta a una comisión propia para ejecutar el proceso bajo las normas y procedimientos definidos por el pueblo indígena. La medida quedó establecida mediante la Resolución No. 2, adoptada por consenso durante la sesión ordinaria celebrada del 21 al 26 de octubre en la comunidad de Dadnaggwedubbir. El documento formaliza el mecanismo de participación según los tiempos y la autonomía de la comarca, con la firma de los Sagladummad Adriano Pérez, Lorenzo González y Celio De León, y del Siggwi Kisabel Núñez. ”Esta hoja de ruta nace de las propias normas del pueblo Guna y responde a su forma de tomar decisiones. A la Secretaría le corresponde acompañar el proceso con información clara, con respeto a sus tiempos y a su autonomía”, afirmó el secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J.

Un giro tras años de distanciamiento La decisión actual deja atrás un prolongado periodo de desentendimiento entre las partes. La interconexión eléctrica había sido suspendida en 2012. Posteriormente, en 2015, el Congreso General negó al Gobierno la ruta de la línea y, aunque en diciembre de 2018 las autoridades tradicionales autorizaron estudios, la negociación no prosperó. ”Este paso es el resultado del respeto mutuo entre las autoridades nacionales y las tradicionales. Así llegamos hasta aquí y así vamos a seguir trabajando”, agregó el titular del ramo. Los desacuerdos continuaron en marzo de 2023, cuando mediante la Resolución No. 1 el Congreso rechazó tanto el Estudio de Impacto Ambiental como el proyecto en su totalidad. Más adelante, en julio de 2025, la Junta Ejecutiva se apartó públicamente de los acercamientos gubernamentales. El cambio de postura comenzó a gestarse en marzo de 2026, cuando el Congreso, en asamblea extraordinaria en Assudub, derogó la Resolución No. 1 de 2023. Posteriormente, en junio, durante la sesión ordinaria en Dubwala, se creó una comisión propia encargada de elaborar la hoja de ruta de la consulta, la cual acaba de recibir el aval definitivo del pleno. Este acercamiento fue conducido por la Secretaría Nacional de Energía, institución que desde octubre de 2025 mantiene un diálogo directo con las autoridades tradicionales de la comarca y coordina la Mesa Interinstitucional del proyecto, en la que participan catorce entidades del Estado.