Siete empresas compiten por la modernización de pistas en el Aeropuerto de Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) inició el proceso de licitación para la modernización y ampliación de su infraestructura aeroportuaria con una inversión estimada de $98 millones. El proyecto busca corregir los cuellos de botella en las pistas, agilizar el movimiento en tierra de las aeronaves y reducir los tiempos de espera generados por la saturación en las calles de rodaje.
La obra contempla la construcción:
Las intervenciones permitirán despejar las pistas con mayor rapidez tras los aterrizajes y ordenar la fila de salida previo al despegue.
Actualmente, el proceso técnico cuenta con el interés de siete empresas que participaron en la visita de campo. El calendario oficial marcó para este 28 de octubre de 2026 la sesión de homologación del pliego de cargos, mientras que la recepción de propuestas económicas se fijó para el próximo 30 de noviembre.
Pese al inicio del proceso administrativo, las mejoras no serán inmediatas. De acuerdo con las proyecciones de AITSA, la adjudicación y firma contractual prevén el inicio de las obras para el segundo trimestre de 2027, sujetas a la revisión de propuestas. El pliego establece un periodo de ejecución de 27 meses a partir de la orden de proceder, por lo que los trabajos concluirán a mediados de 2029.
Ramón Augusto Zambrano, vicepresidente de Ingeniería y Administración de Proyectos de AITSA, explicó que los cambios buscan elevar la capacidad vial de la terminal. “Con las nuevas calles de rodaje y las salidas rápidas, podremos agilizar el desalojo de las pistas, optimizar su utilización y reducir los tiempos de espera”, señaló el directivo.
Por su parte, el gerente general del aeropuerto, Jose Ruiz Blanco, sostuvo que la intervención responde a las necesidades de crecimiento del transporte aéreo y la expansión de las aerolíneas que operan en la terminal panameña.
Las ofertas presentadas el 30 de noviembre pasarán a evaluación por una comisión verificadora para determinar la adjudicación de la obra.
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