Siete empresas compiten por la modernización de pistas en el Aeropuerto de Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) inició el proceso de licitación para la modernización y ampliación de su infraestructura aeroportuaria con una inversión estimada de $98 millones. El proyecto busca corregir los cuellos de botella en las pistas, agilizar el movimiento en tierra de las aeronaves y reducir los tiempos de espera generados por la saturación en las calles de rodaje. La obra contempla la construcción:

Tres bahías de espera: dos ubicadas en las cabeceras de la pista 03R/21L y una en la cabecera 03L.

Tres vías de salida rápida: dos para la pista 03 izquierda y una para la pista 03 derecha.

Extensión de la calle de rodaje Mike: para mejorar el flujo de circulación interna.

Plataforma remota de estacionamiento: ubicada en el sector norte, con capacidad para ocho aeronaves.

Las intervenciones permitirán despejar las pistas con mayor rapidez tras los aterrizajes y ordenar la fila de salida previo al despegue.