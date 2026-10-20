Tocumen subasta 11 aeronaves abandonadas para liberar terrenos

Tocumen, S.A. abrió una subasta pública para vender como chatarra el material metálico de 11 aeronaves declaradas en abandono, seis ubicadas en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen y cinco en terrenos del Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.

El proceso busca liberar espacios que la empresa aeroportuaria pretende destinar a otros usos operativos. En la Terminal de Carga, la recuperación de esas áreas podría facilitar una futura ampliación de la capacidad de atención y el crecimiento de las operaciones logísticas.

Sin embargo, no precisa cuánto espera recaudar por la venta, qué superficie recuperará ni desde cuándo permanecen las aeronaves en condición de abandono.

La empresa pública también advierte sobre posibles riesgos operacionales y ambientales asociados a esas estructuras. Según la convocatoria, los restos de las aeronaves pueden convertirse en focos de contaminación y servir de refugio para aves, cuya presencia podría comprometer las maniobras en tierra, los despegues y las aproximaciones a las pistas.