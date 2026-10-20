Tocumen subasta 11 aeronaves abandonadas para liberar terrenos

Tocumen, S.A. abrió una subasta pública para vender como chatarra el material metálico de 11 aeronaves declaradas en abandono, seis ubicadas en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen y cinco en terrenos del Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.
El proceso busca liberar espacios que la empresa aeroportuaria pretende destinar a otros usos operativos. En la Terminal de Carga, la recuperación de esas áreas podría facilitar una futura ampliación de la capacidad de atención y el crecimiento de las operaciones logísticas.
Sin embargo, no precisa cuánto espera recaudar por la venta, qué superficie recuperará ni desde cuándo permanecen las aeronaves en condición de abandono.
La empresa pública también advierte sobre posibles riesgos operacionales y ambientales asociados a esas estructuras. Según la convocatoria, los restos de las aeronaves pueden convertirse en focos de contaminación y servir de refugio para aves, cuya presencia podría comprometer las maniobras en tierra, los despegues y las aproximaciones a las pistas.
La venta del material metálico y el retiro de las aeronaves se realizarán mediante un procedimiento formal sujeto a las condiciones del pliego de cargos.
Podrán participar personas y empresas que cumplan los requisitos y se registren previamente. La documentación de la convocatoria está disponible en el portal de contrataciones públicas Panamá Compra, bajo el número de acto 2026-2-02-0-99-SB-012020.
Los interesados pueden coordinar visitas a los sitios donde se encuentran las aeronaves, de 9:00 a. m. a 12:00 mediodía. Para la Terminal de Carga de Tocumen, el calendario establece los días 20 y 21 de octubre de 2026; para el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, los días 22 y 23 de octubre.
La presentación de propuestas está programada para el jueves 29 de octubre, de 9:00 a. m. a 10:00 a. m., de acuerdo con las condiciones del procedimiento.
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